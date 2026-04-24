Fatma Nur öğretmenin katili hakim karşısında! Mahkemeye çocukların talebi damga vurdu
İstanbul'da okul basıp öğretmeni Fatma Nur Çelik'i bıçaklayarak öldüren, 3 kişiyi de yaralayan 17 yaşındaki Furkan Samet Bakalım ilk kez hakim karşısına çıktı. Zanlının 126 yıla kadar hapsi istenirken duruşmada dinlenen mağdur çocuklar, zanlıyla yüz yüze gelmek istemedi. Çocukların ifadelerinin ardından sanık salona alındı.
- Olay, 2 Mart'ta saat 11.00 sıralarında Borsa İstanbul Mesleki Teknik Anadolu Lisesi'nde meydana geldi.
- Saldırıda öğretmen Fatma Nur Çelik hayatını kaybederken, iki öğretmen ve bir öğrenci yaralandı.
- Saldırgan Furkan Samet Bakalım olay yerinde gözaltına alındı ve tutuklandı.
- Sanık hakkında 'tasarlayarak ve canavarca hisle öldürme' ve 'teşebbüs' suçlarından toplamda 126 yıla kadar hapis cezası isteniyor.
- Duruşmada mağdur çocuklar sanık ile yüz yüze gelmek istemedi.
2 Mart'ta saat 11.00 sıralarında Çekmeköy ilçesindeki Borsa İstanbul Mesleki Teknik Anadolu Lisesi'nde Furkan Samet Bakalım (17), öğretmenler Fatma Nur Çelik (44) ve Z.A. (52) ile arkadaşı S.K.'yi (15) bıçakladı.
FATMA NUR ÖĞRETMEN HAYATINI KAYBETTİ
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan 3 kişi, yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Ağır yaralanan öğretmen Fatma Nur Çelik, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Diğer yaralı öğretmen ve öğrencinin ise tedavilerinin sürdüğü, hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi. Saldırıyı gerçekleştiren Furkan Samet Bakalım olay yerinde gözaltına alınmasının ardından çıkarıldığı Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.
ÇOCUKLAR KATİLLE YÜZ YÜZE GELMEK İSTEMEDİ
2. Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, maktulün ailesi, müştekiler, mağdur çocuklar ve taraf avukatları katıldı. Duruşmada Aile Bakanlığı Avukatı da hazır bulundu.
Mağdur çocuklar sanık ile yüz yüze gelmek istemedikleri için önce mağdurlar dinlendi. Mağdurlar beyan verirken sanığın arkasında bulunduğu kapı aralık bırakılarak sanık duruşmayı dinledi. Mağdurlar ifadelerinin ardından salondan ayrılmasıyla sanık salona alındı. Duruşma tanıkların dinlenmesi için pazartesi gününe ertelendi.
126 YILA KADAR HAPSİ İSTENİYOR
Hazırlanan iddianamede, öğretmen Çelik'i öldürüp 3 kişiyi de yaralayan sanığın, 'kişiyi yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle kadına karşı tasarlayarak canavarca hisle öldürme', 'çocuğa karşı tasarlayarak canavarca hisle öldürmeye teşebbüs' ve 'kişiyi yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle tasarlayarak canavarca hisle öldürmeye teşebbüs' suçlarından toplamda 126 yıla kadar hapsi talep edilmişti.