Faizsiz finans araçları arasında önemli bir yere sahip olan kira sertifikaları diğer adıyla sukuk olarak da bilinir. Sıkça tercih edilen ve faiz hassasiyeti olan yatırımcılar için seçenek oluşturan ''Kira sertifikası türleri nelerdir?'' merak ediliyor.

Kira sertifikaları bir varlık veya hak üzerinden elde edilen gelire ortaklık sağlayan menkul kıymetlerdir. Yatırımcılar doğrudan faiz geliri yerine kira, kar paylaşımı veya proje bazlı kazançlardan pay alır. İhraç işlemleri genellikle varlık kiralama şirketleri aracılığıyla gerçekleştirilir ve yatırımcılar varlıkların gelirine ortak olur. Peki, kira sertifikası türleri nelerdir?



Kira sertifikası türleri nelerdir?

İcara Sukuk (Kira Bazlı Sukuk)

Kira bazlı yapı olarak bilinen icara sukuk, somut varlıkların kiraya verilmesi üzerine kurulu bir sistemdir. İcara sukukta gayrimenkul veya ekipman gibi gelir üreten varlıklardan elde edilen kira gelirleri yatırımcılara paylaştırılır.

Hem taşınır hem de taşınmaz varlıklara dayalı olarak ihraç edilebildiğinden icara sukuk esnek bir finansman aracıdır.

Murabaha Sukuk (Alım-Satım Temelli Sukuk)

Alım-satım esasına dayanan murabaha sukuk ticari işlemöler üzerinden gelir elde edilmesine imkan tanıyor. İhraççı bir varlığı satın alıp üzerine belirli bir kar ekleyerek yatırımcıya sunar. Elde edilen kazanç önceden belirlenen oranlara göre paylaştırılır.

Mudaraba Sukuk (Kar Ortaklığına Dayalı Sukuk)

Mudaraba sukuk yatırımcı ile girişimci arasında kurulan iş birliğine dayanıyor. Yatırımcı sermaye sağlarken, projenin yönetimi girişimciye bırakılıyor. Elde edilen kazanç, taraflar arasında belirlenen oranlarda paylaşılıyor.

Büyük ölçekli projelerde tercih edilen mudaraba sukuk yatırımcıyı doğrudan kazanca ortak ederken riskin de paylaşılmasını sağlar.



Muşaraka Sukuk (Ortaklık Esaslı Sukuk)

Ortaklık esasına dayanan muşaraka sukuk, yatırımcıların projelere doğrudan ortak olmasını sağlar. Muşaraka sukuk modelinde yalnızca kazanç değil, zarar da taraflar arasında paylaşılır.

İstisna Sukuk (Proje Temelli Sukuk)

İstisna sukuk üretim ve inşaat süreçlerine dayalı projelerin finansmanında kullanılan özel bir modeldir. Yatırımcıdan toplanan fonlarla proje başlatılır ve tamamlandıktan sonra elde edilen gelir paylaşılır.

