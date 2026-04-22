İran ile ABD ve İsrail arasında artan gerilim çevresel açıdan da ciddi sonuçlar doğurdu. Bölgedeki petrol tesisleri ve tankerlerin hedef alınması sonrası Basra Körfezi’nde geniş çaplı petrol sızıntıları meydana geldi. Uydu görüntüleri, felaketin boyutunu açık şekilde ortaya koyarken uzmanlar ekosistem için kritik uyarılarda bulunuyor. Vatandaşlar ise tahribatın meydana getirdiği tablo sonrası ''Basra Körfezi petrol sızıntısı temizlenebilir mi?'' sorusunun cevabını araştırıyor.

Avrupa Uzay Ajansı’nın Sentinel uyduları tarafından kaydedilen görüntülerde, Körfez’deki petrol kirliliğinin geniş bir alana yayıldığı görüldü. Hürmüz Boğazı çevresi ile İran’a bağlı adalar yakınlarında yoğunlaşan sızıntılar, kilometrelerce alana yayılan petrol tabakalarıyla dikkat çekti.

Görsel ''petrol sızıntısı'' temsilidir.

Keşm Adası açıklarında tespit edilen sızıntının uzunluğunun kilometrelerce olduğu belirtilirken, Lavan Adası çevresinde de petrol tesislerine yönelik saldırıların ardından ciddi kirlilik oluştuğu bildiriliyor. Sosyal medyaya yansıyan görüntülerde, bazı rafinerilerde yangın çıktığı da gözlemlendi. Peki, Basra Körfezi petrol sızıntısı temizlenebilir mi?

6 Nisan tarihli görüntülerde Kuveyt kıyılarında petrol sızıntısı görülüyor. Sentinel-2/Avrupa Uzay Ajansı

BASRA KÖRFEZİ PETROL SIZINTISI TEMİZLENEBİLİR Mİ?

Basra Körfezi’nde meydana gelen petrol sızıntılarının teknik olarak temizlenmesi mümkün olsa da mevcut koşulların süreci zorlaştırdığı belirtildi. Uzmanlara göre petrol kirliliğiyle mücadele normal şartlarda bile karmaşık ve uzun süren bir operasyon gerektirirken, bölgede devam eden askeri gerilim müdahaleyi neredeyse imkansız hale getiriyor.

Güvenlik riskleri, saha erişimindeki kısıtlamalar ve devam eden saldırılar nedeniyle temizlik çalışmalarının etkin şekilde yürütülemediği belirtiliyor. Sızıntının kontrol altına alınması geciktikçe çevresel zarar büyüyor.



[10 Nisan'da çekilen uydu görüntülerinde İran'ın Lavan Adası çevresindeki petrol yatakları görülüyor. Sentinel-2/Avrupa Uzay Ajansı]

PETROL SIZINTISI NELERİ TEHDİT EDİYOR?

Denize yayılan petrol, başta deniz ekosistemi olmak üzere geniş bir alanı tehdit ediyor. Uzmanlar mikroorganizmalardan başlayarak balıklar, deniz kaplumbağaları ve kuş türlerine kadar birçok canlının kirlilikten doğrudan etkilendiğini söyledi. Bilhassa koruma altındaki bölgelere ulaşan petrol tabakası, hassas türler için ciddi risk oluşturuyor.

7 Nisan'da çekilen bu görüntüde İran'ın Qeshm Adası yakınlarında meydana gelen petrol sızıntısı görülüyor. Sentinel-2/Avrupa Uzay Ajansı

Kıyı bölgelerinde yaşayan insanların geçim kaynakları da tehlike altında. Balıkçılık faaliyetlerinin zarar görmesi, hem ekonomik kayıplara hem de gıda güvenliği sorunlarına yol açabilir. Bölgedeki milyonlarca insanın içme suyu ihtiyacını karşılayan tuzdan arındırma tesislerinin de petrol kirliliğinden etkilenme ihtimali mevzu bahis.

Sızıntıların önüne geçilebilmesi için güvenliğin sağlanması, altyapının korunması ve uluslararası düzeyde koordineli müdahale gerekiyor.

