İki ildeki okullardaki korkunç saldırılar sonrasında tehdit mesajları yayınlayan 30 şüpheliden 25'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. İzmir’de serbest bırakılan şüphelilerden 7'sine hakimin belirlediği bir konuda kitap okuma ve 15 sayfalık özet çıkarma zorunluluğu getirildi.

Şanlıurfa ve Kahramanmaraş’taki okullarda yaşanan silahlı saldırılar sonrasında, sosyal medyada bazı kullanıcılar bazı eğitim kurumlarını hedef göstererek tehdit içerikli mesajlar yayınlamıştı.

Farklı illerdeki tehdit içerikli paylaşımlardan bazıları da İzmir’de yapılmıştı. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca halk arasında korku ve panik meydana getirmeyi amaçlayan ve yanıltıcı bilgiyi alenen yayan şüpheliler hakkında soruşturma başlatılmıştı.

KİTAP OKUMA VE KOMPOZİSYON ŞARTI

Soruşturma kapsamında 30 şüpheliden 25'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Serbest bırakılan şüphelilerden 7'sine hakimin belirlediği bir konuda kitap okuma ve özet çıkarma zorunluluğu getirildi. 7 şüpheli okudukları kitaptan 15 sayfalık özet çıkaracak, daha sonrada kompozisyon yazacak. Diğer şüphelilere ise imza yükümlülüğü ile şehir dışına çıkmama yasağı getirildi.

NELER OLMUŞTU?

Kahramanmaraş ve Şanlıurfa'daki okul saldırılarının ardından sosyal medyada tehdit içerikli paylaşımlar yapan 13'ü 18 yaşından küçük 25 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, "okullarda saldırı" içerikli paylaşımlarda bulunulan sosyal medya hesapları hakkında İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince araştırma raporlarının düzenlendiği bildirildi.

Açıklamada, raporlarda adı geçen 13'ü 18 yaşından küçük 25 şüpheli hakkında "halk arasında korku ve panik oluşturma amacıyla tehdit" ile "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçlarından soruşturma başlatıldığı belirtildi. Şüphelilerden 20'sinin İstanbul dışında olduğu açıklandı.

Haberle İlgili Daha Fazlası