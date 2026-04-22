Kahramanmaraş Valiliği, korkunç okul saldırısında yaralanan öğrencilerin sağlık durumuna ilişkin son durumu açıkladı. Valilik “Mevcut durum itibarıyla tedavisi devam eden toplam 5 öğrencimiz bulunmaktadır. Bu öğrencilerimizin 3'ü yoğun bakım ünitesinde, 1'i serviste tedavi görmektedir. 1 öğrencimiz ise Ankara Etlik Şehir Hastanesine sevk edilmiştir” dedi.

Kahramanmaraş’ta Ayşer Çalık Ortaokulu’nda yaşanan korkunç silahlı saldırıda 1’i öğretmen, 8’i öğrenci olmak üzere 9 kişi hayatını kaybetmiş, 13 öğrenci de yaralanmıştı.

Yaralı öğrencilerin sağlık durumlarına ilişkin Kahramanmaraş Valiliği'nden bir açıklama geldi.

“3'Ü YOĞUN BAKIMDA”

Valilik tarafından yapılan açıklamada şöyle denildi;

15 Nisan 2026 Çarşamba günü Onikişubat ilçemizde bulunan Ayser Çalık Ortaokulu'nda meydana gelen elim olayda yaralanan öğrencilerimizin tedavi süreçleri farklı hastanelerde sürdürülmektedir. Mevcut durum itibarıyla tedavisi devam eden toplam 5 öğrencimiz bulunmaktadır. Bu öğrencilerimizin 3'ü yoğun bakım ünitesinde, 1'i serviste tedavi görmektedir. 1 öğrencimiz ise Ankara Etlik Şehir Hastanesine sevk edilmiştir. Öğrencilerimizin sağlık durumlarına ilişkin gelişmeler oldukça kamuoyu bilgilendirilmeye devam edilecektir.

NELER OLMUŞTU?

Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde bulunan Ayser Çalık Ortaokulu'nda 8. sınıf öğrencisi İsa Aras Mersinli, saat 13.45 sıralarında babasının silahlarını alarak okula geldi.

5'inci sınıfa giren saldırgan, rastgele ateş açtı. Korkunç saldırıda 1’i öğretmen, 8’i öğrenci 9 kişi hayatını kaybetti, 13 öğrenci yaralandı. Saldırganın da hayatını kaybettiği öğrenildi. Saldırgan öğrencinin babası Uğur Mersinli ve annesi Pınar Peyman Mersinli tutuklandı.

Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı, 3 Cumhuriyet Başsavcı Vekili ile 4 Cumhuriyet Savcısı görevlendirildi. Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, yaralı öğrencilerin son durumuna ilişkin "Kahramanmaraş’ta bir okulda meydana gelen silahlı saldırıda yaralanan vatandaşlarımızdan 11’i tedavilerinin ardından taburcu edildi; 9 hastamızın tedavisi ise hastanelerimizde titizlikle devam ediyor" dedi.

Son olarak Kahramanmaraş Valiliği, 5 öğrencinin tedavisinin sürdüğünü duyurdu.

