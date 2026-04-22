Gelinim Mutfakta 22 Nisan 2026 Çarşamba bölümünde günün birincisi ve yarım altının sahibi gelin gündemde. Haftanın üçüncü gününde gelinler, en yüksek puanı almak için mutfağa girdi. Günün kazananı ve puan durumu izleyiciler tarafından merak ediliyor.

Kanal D ekranlarında hafta içi her gün yayınlanan Gelinim Mutfakta programında rekabet haftanın üçüncü gününde de hız kesmeden devam etti. Gelinler bu kez pancarlı nur topu tarifini en iyi şekilde hazırlamak için yarışırken, kayınvalidelerin verdiği puanlar günün sıralamasını belirledi. Haftanın ilk iki gününde yarım altını kazanan Hatice’nin ardından diğer yarışmacılar puan farkını kapatmak için mücadele ediyor.

BUGÜN GELİNİM MUTFAKTA KİM BİRİNCİ OLDU?

22 Nisan 2026 tarihli Gelinim Mutfakta bölümünde günün birincisi ve yarım altının sahibi belli oluyor. Programın finalinde en yüksek puanı alan yarışmacı belli olduğunda sonuçlar güncellenecek. İzleyiciler ise gün boyunca verilen puanlara göre tahminlerde bulunmayı sürdürüyor.

Haftanın üçüncü gününde hazırlanan pancarlı nur topu yemeği, yarışmacılar arasında kıyasıya bir rekabete sahne oldu. Kayınvalidelerin değerlendirmeleriyle oluşacak sıralama, hem günlük birinciliği hem de haftalık altın yarışını doğrudan etkiliyor. Özellikle ilk iki günün kazananı Hatice’nin performansı dikkatle izleniyor.

Bugün Gelinim Mutfakta kim birinci oldu? 22 Nisan 2026 puan durumu

GELİNİM MUTFAKTA PUAN DURUMU 21 NİSAN 2026

22 Nisan Gelinim Mutfakta puan durumu açıklandığında haberimiz güncellecek. Önceki günlerin puan durumu şu şekildeydi:

21 Nisan puan durumu:

Hatice: 17

Tuğba: 17

Aysun: 14

Berna: 10

20 Nisan puan durumu:

Hatice: 23

Tuğba: 19

Aysun: 14

Berna: 3

Bugün Gelinim Mutfakta kim birinci oldu? 22 Nisan 2026 puan durumu

PANCARLI NUR TOPU NASIL YAPILIR?

Malzemeler:

Haşlanmış nohut, kuru soğan, sarımsak, maydanoz, baharatlar, un, yumurta, ekmek kırıntısı, dana eti (iç harç için), haşlanmış pancar, tereyağı, tuz

Hazırlanışı:

Nohut köftesini hazırlayın:

Haşlanmış nohutları, kuru soğanı, baharatları ve maydanozu rondoya alıp çekin. Ardından karışıma un ekleyerek yoğurun ve şekil verilebilir kıvama getirin. İç harcı hazırlayın:

Dana etini ince şekilde doğrayın (zırh kıvamında). Soğan ve sarımsakla birlikte tavada soteleyin ve iç harcı hazır hale getirin. Köfteleri şekillendirin:

Hazırladığınız nohut harcından küçük parçalar alın, içlerini açarak hazırladığınız etli harçtan koyun ve kapatıp yuvarlayın. Pane ve kızartma işlemi:

Köfteleri sırasıyla una, çırpılmış yumurtaya ve ekmek kırıntısına bulayın. Kızgın yağda altın rengini alana kadar kızartın. Pancar püresini hazırlayın:

Haşlanmış pancarları blenderdan geçirin. Tereyağı ve tuz ekleyerek pürüzsüz bir püre elde edin. Servis:

Servis tabağına önce pancar püresini alın. Üzerine kızarttığınız nohut köftelerini yerleştirerek sıcak servis yapın.

