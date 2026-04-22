Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK, teknik direktör Mirel Radoi ile 1,5 yıllık sözleşme imzaladı. 45 yaşındaki Rumen hoca, "Hem güçlü bir ligde yer almak hem de Avrupa'da mücadele etmek için burayı tercih ettim" dedi. Burak Yılmaz, 13 Nisan'da Çaykur Rizespor'a deplasmanda 2-1 kaybedilen maç sonrası istifa ettiğini açıklamıştı.

Gaziantep FK'de Burak Yılmaz'ın istifası sonrası teknik direktörlük görevine Mirel Radoi getirildi. Gaziantep Büyükşehir Stadyumu'ndaki gerçekleştirilen imza töreninde konuşan Rumen hoca, kentte olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

"SİHİRBAZ DEĞİLİM""

Takıma emek veren tüm teknik direktörlere teşekkür eden Radoi, "Önceki istatistikleri inceledim. Ben bir sihirbaz değilim ama çok çalışmayı seven bir insanım. Elbette hatalarımız olacak, ancak bu hataların hiçbiri isteyerek yapılmayacaktır. Şimdiden herkese teşekkür ediyorum. Eski kulübüme de buraya gelmeme fırsat tanıdıkları için ayrıca teşekkür ederim" dedi.

Mirel Radoi, imza törenin basın mensuplarına poz verdi.

"ROMANYA İLE TÜRKİYE LİGİ BİRBİRİNE BENZİYOR"

Radoi, Türkiye’yi daha önceden tanıdığını, futbolculuk döneminde Türk Milli Takımı ve Galatasaray’a karşı oynadığını, teknik direktör olarak da Konferans Ligi’nde İstanbul Başakşehir FK ile karşılaştığını hatırlattı.

Dünyanın en önemli liglerinden birinde görev yapacağını ifade eden Radoi, "Türkiye ligi şu anda 9'uncu sırada. Bu da buranın kaliteli bir lig olduğunu gösteriyor. Romanya ile Türkiye ligi birbirine benziyor; biz de tutku ve duygularımızla oynuyoruz. Burada da futbol bu şekilde oynanıyor. Daha önce Arabistan’dan teklifler aldım ancak somut değildi. Türkiye liginin ne kadar güçlü olduğunu biliyorum. Hem güçlü bir ligde yer almak hem de Avrupa'da mücadele etmek için burayı tercih ettim. Daha önce Mircea Lucescu ve Gheorghe Hagi gibi isimler burada başarı elde etti. Bu da tercihimi etkileyen faktörlerden biri oldu" ifadelerini kullandı.

Rumen teknik adam, 2026-2027 sezonunun sınuna kadar sözşeşme imzaladı.

"BEKLENTİMİZ YÜKSEK"

Kulüp Başkanı Memik Yılmaz, teknik direktörü 2-3 aydır takip ettiklerini aktardı. Proje takımı oluşturmak istediklerini dile getiren Yılmaz, "Herkesin bir B planı olmalı. Türkiye'de futbol sisteminde 4-5 maç kötü gidince teknik direktör gönderilir. Eğer göndermezseniz, birkaç maç sonra yönetim ve başkan tartışılır. Hocamıza bizi kırmayıp geldiği için teşekkür ediyorum. Kötü takım değiliz. Bundan sonra daha iyi işler yapmak için mücadele edeceğiz. Beklentimiz yüksek. Allah utandırmasın" sözlerini sarf etti.

Radoi'nin genç oyunculara verdiği önemin kendilerini etkilediğini belirten Yılmaz, "Bugün altyapımızdan her ilçeden bir oyuncu sahaya çıksa, seyirci ortalamamız 11 bin 700’den iki katına çıkar. 30-35 yaşındaki oyuncularla genç oyuncuların sahadaki eforu çok farklı. Bu nedenle hocamızın bu yönü bizi cezbetti" değerlendirmesinde bulundu.

Konuşmaların ardından Radoi, kendisini 1,5 yıllığına kırmızı-siyahlı ekibe bağlayan sözleşmeye imza attı.

