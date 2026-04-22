ABD’de yüzleri maskeli ve ağır silahlı iki soyguncu, zırhlı para nakil aracını sadece 98 saniyede boşaltarak 1,8 milyon dolarla kayıplara karıştı

ABD’nin Philadelphia kentinde silahlı iki kişi, bir zırhlı para nakil aracını hedef alarak yaklaşık 1,8 milyon dolarlık soygun gerçekleştirdi.

FBI’ın devraldığı soruşturma, soygunun profesyonelce planlanmış bir operasyon olabileceği ihtimali üzerinde yoğunlaşıyor.

98 SANİYEDE 1,8 MİLYON DOLAR

21 Nisan 2026 Salı sabahı saat 09:45 sularında, Torresdale Avenue üzerindeki 7200 numaralı blokta yer alan bir bütçe finans merkezine hizmet veren Brinks zırhlı aracı hedef alındı.

Yüzleri maskeli ve ellerinde saldırı tüfekleri bulunan iki saldırgan, mavi bir araçla kamyonun yanına yanaştı.

Tanıklar, saldırganların çok kısa bir süre içinde parayı ele geçirip kaldırımdan hızla uzaklaştığını tespit edildi.

Olay sırasında şans eseri yaralanan olmadı.

Başlangıçta kaybın 1 milyon doların üzerinde olduğu bildirilse de, polis kaynakları çalınan miktarın 1,8 milyon dolar olduğunu doğruladı.

KAÇIŞ ARACI BULUNDU: İZLER NORTHERN LİBERTİES'E UZANDI

Philadelphia polisi, soygunun üzerinden birkaç saat geçmeden şüphelilerin kullandığı düşünülen aracı bulmayı başardı.

Northern Liberties bölgesinde, Front Street ve Fairmount Avenue yakınlarında, I-95 otoyolunun altında terk edilmiş halde bulunan mavi bir Acura SUV incelenmek üzere çekildi.

FBI ve Philadelphia polisi, araçtan elde edilen parmak izleri ve DNA örnekleri ile bölgedeki güvenlik kameralarını titizlikle inceliyor.

"İÇERİDEN İŞ" ŞÜPHESİ

Olayın kamyonun güzergahı ve nakit hacmi hakkında önceden bilgi sahibi olan kişilerce gerçekleştirildiği düşünülüyor. Bir tanık, soygunun saniyeler içinde ve yüksek hassasiyetle gerçekleşmesini dair şunları açıkladı:

"Bu kadar çok paranın olduğu bir sevkiyatın zamanlamasını bilmeleri normal değil. Bence bu kesinlikle içeriden bir iş."

Yetkililer, halktan şüpheli görülen kişi veya durumlar hakkında FBI veya yerel polise bilgi vermelerini istiyor.

