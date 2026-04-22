İhlas Haber Ajansı
Böyle soygun görülmedi! Kuyumcunun tek hareketiyle kaçacak delik aradılar
İstanbul Başakşehir'de bir kuyumcuya soygun amacıyla giren 2 şüpheli, işletme sahibinin müdahalesi ve yardım çığlıkları üzerine panikleyerek kaçtı. Şahıslardan biri yakalandı.
Gündem 50 dk önce
İstanbul'un Başakşehir ilçesi Kayabaşı Mahallesi'ndeki bir kuyumcuda meydana gelen soygun girişiminde, işletme sahibinin bağırarak yardım istemesi üzerine şüpheliler kaçtı ve şüphelilerden biri yakalandı.
- İstanbul Başakşehir Kayabaşı Mahallesi'ndeki bir kuyumcuda 2 kişi soygun girişiminde bulundu.
- İşletme sahibinin bağırarak yardım istemesi üzerine şüpheliler iş yerinden çıkarak uzaklaştı.
- Yaşananlar iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.
- Şüphelilerden biri yapılan çalışmalar sonucu yakalanarak gözaltına alındı.
- İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri olayla ilgili çalışma başlattı.
İstanbul'un Başakşehir ilçesi Kayabaşı Mahallesi'nde bulunan bir kuyumcuda edinilen bilgilere göre, iş yerine giren 2 kişi soygun girişiminde bulundu.
BAĞIRARAK YARDIM İSTEDİ
Durumu fark eden işletme sahibinin bağırarak yardım istemesi üzerine şüpheliler, soygunu gerçekleştiremeden iş yerinden çıkarak uzaklaştı. Yaşanan anlar iş yerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.
KAÇARKEN KAMERALAR KAYITTAYDI
Görüntülerde şüphelilerin kuyumcuya girdiği, işletme sahibinin bağırması üzerine panikleyerek kaçtıkları anlar yer aldı. İhbar üzerine harekete geçen İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, olayla ilgili çalışma başlattı. Yapılan çalışmalar sonucu şüphelilerden biri yakalanarak gözaltına alındı.
