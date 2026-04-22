İstanbul Başakşehir'de bir kuyumcuya soygun amacıyla giren 2 şüpheli, işletme sahibinin müdahalesi ve yardım çığlıkları üzerine panikleyerek kaçtı. Şahıslardan biri yakalandı.

İstanbul'un Başakşehir ilçesi Kayabaşı Mahallesi'nde bulunan bir kuyumcuda edinilen bilgilere göre, iş yerine giren 2 kişi soygun girişiminde bulundu.

BAĞIRARAK YARDIM İSTEDİ

Durumu fark eden işletme sahibinin bağırarak yardım istemesi üzerine şüpheliler, soygunu gerçekleştiremeden iş yerinden çıkarak uzaklaştı. Yaşanan anlar iş yerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

KAÇARKEN KAMERALAR KAYITTAYDI

Görüntülerde şüphelilerin kuyumcuya girdiği, işletme sahibinin bağırması üzerine panikleyerek kaçtıkları anlar yer aldı. İhbar üzerine harekete geçen İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, olayla ilgili çalışma başlattı. Yapılan çalışmalar sonucu şüphelilerden biri yakalanarak gözaltına alındı.

