İBB davasında 5 tahliye! Aralarında Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar da var
Liderliğini Aziz İhsan Aktaş’ın yaptığı öne sürülen suç örgütüne yönelik davada Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar ve 4 sanık tahliye edildi.
- Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, iddianamede yer alan suçlamalar üzerinden savunma yaptı.
- Akpolat, kendisinin ve ailesinin 2019 öncesi 20 yıllık ticari faaliyetlerini içeren 500 sayfalık bir raporun mahkemeye sunulduğunu belirtti.
- Akpolat, rüşvet havuzu iddialarını reddederek, yapılan ödemelerin kendi projesindeki bir daire parasını dahi etmeyeceğini söyledi.
- Akpolat, bir kuruşu kişisel harcamaları için kullandığının ispatlanması halinde istifa edeceğini ifade etti.
İstanbul 1. Ağır Ceza Mahkemesince Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu karşısındaki salonda yapılan 22. duruşmanın öğleden sonraki oturumunda, tutuklu 7 sanık ile avukatlarının talepleri alındı.
Mahkeme 5 kişinin tahliyesine karar verdi. Bu kişiler arasında Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar da yer alıyor.
DURUŞMADAN DETAYLAR
Tutuklanmasının ardından görevinden uzaklaştırılan Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, iddianamede "kendisinin 2019 yılına kadar hiçbir ticari iş yapmamış, geliri, kazancı olmamış, tüm geliri başkanlıktan sonra kazanmış" varsayımı üzerinden suçlamalar yöneltildiğini ifade etti.
Avukatlarının 2 gün önce mahkemeye sundukları 500 sayfalık raporda, kendisinin ve ailesinin 2019'dan önceki 20 senede yapmış oldukları işlerin yer aldığını aktaran Akpolat, "Sözde Beşiktaş'ta rüşvet havuzu kurulmuş, otel ve rezervasyon biletlerini bu havuzdan almışım. Bu ödemelerin tamamı, benim yaptığım projedeki bir daire parası etmez. Bunu söylemekten hicap duyuyorum. Ben, neden ailemin malvarlığını açıklamak durumunda kalıyorum." dedi.
Akpolat, beraat edeceklerine emin olduğunu söyleyerek, "Bir kuruşu kendi kişisel harcamalarım için kullandığım ispatlanırsa, burada istifa etmeye hazırım. Kurulduğu söylenen rüşvet havuzundan bir kuruşu kendi özel hayatım için kullandıysam, burada istifa etmeye hazırım. Zorla oldurulmaya çalışılan eylemden cezalandırılmaya çalışılıyoruz." ifadelerini kullandı.