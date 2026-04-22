23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla toplu ulaşımda uygulanacak ücretsiz tarifeler netleşti. Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile birlikte, hem bakanlığa bağlı raylı sistemlerde hem de belediyelerin işlettiği toplu taşıma araçlarında vatandaşlara ücretsiz ulaşım imkanı sağlanacak. Peki, 23 Nisan'da metrobüs, Marmaray ve otobüsler ücretsiz mi? İşte detaylar...

İstanbul’da 23 Nisan boyunca geniş kapsamlı bir ücretsiz ulaşım uygulaması hayata geçirilecek. Aynı zamanda Ankara ve İzmir için de 23 Nisan ücretsiz toplu taşıma hizmeti verilecek. Peki, 23 Nisan'da metrobüs, Marmaray ve otobüsler ücretsiz mi?

23 NİSAN’DA METROBÜS ÜCRETSİZ Mİ?

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında İstanbul’da metrobüs hatları gün boyunca ücretsiz hizmet verecek. Büyükşehir Belediyesi tarafından işletilen toplu taşıma araçlarında olan metrobüs bayram günü boyunca yolculardan ücret talep etmeyecek.



23 NİSAN’DA MARMARAY ÜCRETSİZ Mİ?

Marmaray hattı da 23 Nisan’da ücretsiz ulaşım kapsamına alındı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığına bağlı olarak hizmet veren hat, gün boyunca tüm yolculara ücretsiz olarak hizmet sunacak.



23 NİSAN’DA OTOBÜSLER ÜCRETSİZ Mİ?

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında belediyeler tarafından işletilen otobüsler gün boyunca ücretsiz hizmet verecek. İstanbul’da İETT otobüsleri, Ankara’da EGO otobüsleri ve İzmir’de ESHOT otobüsleri herhangi bir ücret alınmadan yolcu taşıyacak.

23 NİSAN’DA HANGİ TOPLU TAŞIMALAR ÜCRETSİZ?

23 Nisan’da hem bakanlığa bağlı raylı sistemler hem de belediyelere ait toplu taşıma araçları ücretsiz hizmet verecek. İstanbul’da metrobüs, otobüs, metro, tramvay, Marmaray ücretsiz olurken; Ankara’da EGO otobüsleri, metro ve ANKARAY, İzmir’de ise ESHOT, metro, İZBAN ve İZDENİZ seferleri ücretsiz olarak kullanılabilecek.

