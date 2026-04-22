23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nın yaklaşmasıyla birlikte, sağlık kurumlarının çalışma düzeni vatandaşların en çok merak ettiği konular arasında yer aldı. Resmi tatil kapsamına giren 23 Nisan'da hastaneler, sağlık ocakları, eczaneler açık mı merak ediliyor.

22 Nisan Çarşamba günü hastaneler ve sağlık ocakları normal çalışma saatlerinde hizmet vermeye devam ediyor. 24 Nisan Cuma da tüm sağlık kuruluşlarında mesai düzeni her zamanki gibi olacak. Peki, 23 Nisan'da hastaneler, sağlık ocakları, eczaneler açık mı?

23 Nisanda hastaneler, sağlık ocakları, eczaneler açık mı?

23 NİSAN’DA HASTANELER AÇIK MI?

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nın resmi tatil olması nedeniyle devlet, üniversite ve eğitim-araştırma hastanelerinde poliklinik hizmetleri durduruluyor.

Doktor muayeneleri ve randevulu işlemler 23 Nisan resmi tatilinde gerçekleştirilmiyor. Hastaneler yalnızca acil hizmetler kapsamında faaliyet gösteriyor.



23 Nisanda hastaneler, sağlık ocakları, eczaneler açık mı?

23 NİSAN’DA SAĞLIK OCAKLARI AÇIK MI?

Aile Sağlığı Merkezleri yani sağlık ocakları resmi tatil nedeniyle 23 Nisan günü kapalı olacak.

Aile hekimleri 23 Nisan'da çalışmıyor. Hizmetler bir sonraki iş günü olan 24 Nisan sabahı itibarıyla yeniden başlıyor.

23 Nisanda hastaneler, sağlık ocakları, eczaneler açık mı?

23 NİSAN’DA ECZANELER AÇIK MI?

23 Nisan’da eczaneler kapalı olacak. İlaç ihtiyacının karşılanabilmesi için nöbetçi eczane sistemi devrede olacak. Vatandaşlar bulundukları bölgede belirlenen nöbetçi eczaneler üzerinden hizmet alabilecek.

