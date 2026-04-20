23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nın yaklaşmasıyla birlikte resmi tatilde hangi kurumların hizmet vereceği merak konusu oldu. ''23 Nisan'da kargo şirketleri çalışıyor mu, bankalar ve eczaneler kapalı mı?'' soruları gündeme geldi. Türkiye genelinde resmi tatil kapsamında birçok kamu kurumu ve özel sektör hizmetlerine ara verirken özellikle de kargo, banka ve eczanelerin çalışma durumu araştırılıyor.

23 Nisan resmi tatili kapsamında okullar, belediyeler, kaymakamlıklar ve diğer kamu kurumları da kapalı olacak. Hastanelerde poliklinik hizmetleri verilmezken, acil servisler kesintisiz şekilde hizmet sunmaya devam edecek. Peki, 23 Nisan'da kargo şirketleri çalışıyor mu, bankalar ve eczaneler kapalı mı?

23 NİSAN'DA KARGO ŞİRKETLERİ ÇALIŞIYOR MU?

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı resmi tatil olduğu için PTT Kargo 23 Nisan'da hizmet vermeyecek.

Özel kargo firmaları henüz açıklama yapmazken genel uygulamada çoğu kargo şirketi 23 Nisan'da çalışmıyor. Çalışma günleri ve saatleri hakkında ilgili özel kargo firmalarından bilgi alınması tavsiye edilyior.

23 NİSAN'DA BANKALAR AÇIK MI?

23 Nisan’da bankalar kapalı olacak. Şubelerden işlem yapılamayacak ve EFT gibi işlemler bir sonraki iş gününe kalacak.

FAST sistemi üzerinden para transferi ise 23 Nisan'da yapılmaya devam edebilecek.

23 NİSAN'DA ECZANELER KAPALI MI?

Resmi tatil nedeniyle 23 Nisan'da eczaneler kapalı olacak. Sadece nöbetçi eczaneler hizmet verecek. Acil ilaç ihtiyaçları nöbetçi eczaneler üzerinden karşılanabilecek.

23 NİSAN'DA NOTERLER AÇIK MI?

23 Nisan’da noterler de resmi tatil kapsamında kapalı olacak. Noter işlemleri nöbetçi noterlerden ya da bir sonraki iş gününde yapılabilecek.

