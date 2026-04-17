İşte 23 Nisan'da ücretsiz olacak toplu taşıma araçları
Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile bazı toplu taşıma araçlarının 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda ücretsiz olması kararlaştırıldı. İşte detaylar...
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla bazı raylı sistemler ve belediye toplu taşıma araçlarından ücretsiz yararlanılacak.
- 23 Nisan Perşembe günü ücretsiz toplu taşıma hizmeti verilecek.
- Ücretsiz yararlanılacak hatlar arasında Başkentray, Marmaray, İZBAN, Sirkeci-Kazlıçeşme raylı sistem ve Gayrettepe-İstanbul Havalimanı-Arnavutköy metro hatları bulunuyor.
- Belediyeler ve bunların kurdukları birlik, müessese ve işletmelerce yürütülen toplu taşıma hizmetleri de ücretsiz olacak.
- Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.
Bazı raylı sistemler, metro hatları ile belediye toplu taşıma araçlarından 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda ücretsiz yararlanılacak. Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.
23 NİSAN'DA ÜCRETSİZ OLAN TOPLU TAŞIMA ARAÇLARI
Buna göre, 23 Nisan Perşembe günü 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla vatandaşlar, Başkentray, Marmaray, İZBAN, Sirkeci-Kazlıçeşme raylı sistem ile Gayrettepe-İstanbul Havalimanı-Arnavutköy metro hatları ile belediyeler ve bunların kurdukları birlik, müessese ve işletmelerce yürütülen toplu taşıma hizmetlerinden ücretsiz faydalanabilecek.
Resmi Gazete'de yayımlanan karar şöyle:
