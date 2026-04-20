23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı yaklaşırken, öğrenciler ve veliler gözünü tatil takvimine çevirdi. Bu yıl perşembe gününe denk gelen 23 Nisan nedeniyle hafta sonuyla birleşen bir tatil olup olmayacağı ve ''24 Nisan okullar tatil mi, 22 Nisan yarım gün mü olacak?'' sorularının cevapları merak ediliyor.

24 NİSAN OKULLAR TATİL Mİ?

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nın resmi tatil olmasıyla birlikte gözler 24 Nisan Cuma gününe çevrildi. 24 Nisan 2026'da okullar için herhangi bir tatil kararı henüz alınmadı. Eğitim-öğretim faaliyetleri yeni bir açıklama veya duyuru yapılmadıkça cuma günü de normal şekilde devam edecek.

Aynı şekilde kamu kurumları ve birçok iş yerinde de mesai düzeni sürdürülecek. Bu nedenle 23 Nisan ile hafta sonunu birleştiren ek bir tatil uygulanmayacak.

22 NİSAN YARIM GÜN MÜ?

23 Nisan öncesindeki gün olan 22 Nisan 2026 Çarşamba için de yarım gün uygulaması olmayacak. Okullarda dersler tam gün işlenecek ve resmi tatil öncesinde herhangi bir erken çıkış yapılmayacak. Eğitim programı planlandığı şekilde devam edecek.

2026 RESMİ TATİL GÜNLERİ

Yılbaşı - 1 Ocak - 1 gün - Perşembe

Ramazan Bayramı - 19 Mart - 22 Mart - 3,5 gün - Perşembe - Pazar

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı - 23 Nisan - 1 gün - Perşembe

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü - 1 Mayıs - 1 gün - Cuma

19 Mayıs Atatürk'ü Anma ve Gençlik ve Spor Bayramı - 19 Mayıs - 1 gün - Salı

Kurban Bayramı - 26 Mayıs - 30 Mayıs - 4,5 gün - Salı - Cumartesi

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü - 15 Temmuz - 1 gün - Çarşamba

30 Ağustos Zafer Bayramı - 30 Ağustos - 1 gün - Pazar

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı - 28 Ekim - 29 Ekim - 1,5 gün - Çarşamba - Perşembe

Haberle İlgili Daha Fazlası