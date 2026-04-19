20 Nisan 2026 Pazartesi günü için okulların tatil olup olmadığı öğrenciler ve veliler tarafından yakından takip ediliyor. Şanlıurfa ve Kahramanmaraş’ta yaşanan okul saldırıları sonrası eğitime ara verilmişti. Şimdi ise ''Yarın okullar tatil mi? 20 Nisan Pazartesi okul var mı?'' soruları gündeme getirildi.

Geçtiğimiz günlerde tüm ülkeyi yasa boğan olaylar nedeniyle Şanlıurfa ve Kahramanmaraş’ta bazı okullarda geçici süreyle eğitime ara verilmişti. Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde meydana gelen saldırının ardından belirli bir süre eğitim durdurulurken, Kahramanmaraş’ta da benzer şekilde kısa süreli tatil uygulanmıştı. Peki, yarın okullar tatil mi? 20 Nisan Pazartesi okul var mı?

Yarın okullar tatil mi? 20 Nisan 2026 İstanbul, Ankara, Şanlıurfa, Kahramanmaraş'ta okul var mı?

YARIN OKULLAR TATİL Mİ 20 NİSAN 2026?

Henüz Bakanlık ya da ilgili kurumlardan okullarda eğitime ara verildiğine dair bir açıklama gelmedi. Şu an için yarın (20 Nisan 2026 Pazartesi) okullarda eğitimin devam etmesi ve derslerin işlenmesi bekleniyor. Açıklama yapılması ve tatil kararı alınması halinde haberimizde yer verilecektir.

YARIN ANKARA VE İSTANBUL'DA OKULLAR TATİL Mİ?

Ankara ve İstanbul için de yarın için bir tatil kararı henüz duyurulmadı. Valilikler tarafından yapılan yeni bir açıklama olmadığı sürece yarın Ankara ve İstanbul'da okullarda eğitime devam edilmesi bekleniyor.

20 NİSAN ŞANLIURFA VE KAHRAMANMARAŞ’TA OKULLAR TATİL Mİ?

Geçtiğimiz hafta yaşanan üzücü olaylar nedeniyle Şanlıurfa ve Kahramanmaraş’ta okullarda kısa süreli tatil uygulanmıştı. 20 Nisan Pazartesi için yeni bir uzatma ya da ek tatil açıklaması yapılmadı.

Kahramanmaraş Valiliği ise yaptığı açıklamada Ayser Çalık Ortaokulu'ndaki eğitim faaliyetlerinin başka bir okula taşındığını bildirdi. 20 Nisan Pazartesi itibariyle eğitim-öğretim faaliyetlerine Şehit Tebernuş Özler Ortaokulu'nda devam edileceği duyuruldu.

''15 Nisan 2026 Çarşamba günü Onikişubat ilçemizde bulunan Ayser Çalık Ortaokulu'nda meydana gelen elim olay nedeniyle;

20 Nisan 2026 Pazartesi gününden itibaren Ayser Çalık Ortaokulu'nun tüm öğrenci ve personelinin eğitim-öğretim faaliyetlerine Şehit Tebernuş Özler Ortaokulu binasında devam etmesine karar verilmiştir. Eğitim süreci, Şehit Tebernuş Özler Ortaokulu öğrencilerinin sabahçı, Ayser Çalık Ortaokulu öğrencilerinin ise öğlenci olacağı şekilde ikili eğitim modeliyle sürdürülecek olup ders süreleri 35 dakika olarak uygulanacaktır.

Ayrıca, Ayser Çalık Ortaokulu bünyesinde bulunan anasınıfının Şirinler Anaokulu'na taşınmasına karar verilmiştir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.''

Haberle İlgili Daha Fazlası