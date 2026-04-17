Türkiye’de Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'ta peş peşe gelen okul saldırılarının ardından eğitim durumuna ilişkin gelişmeler yakından takip ediliyor. Valiliklerden gelen açıklamalar doğrultusunda hangi illerde eğitime ara verildiği ve 17 Nisan’da okulların açık olup olmadığı araştırılıyor. İstanbul, Bursa, İzmir, Ankara ve diğer illerde tatil durumu yakından takip ediliyor.

Şanlıurfa ve Kahramanmaraş’ta meydana gelen üzücü olaylar sonrası gözler eğitim kurumlarına çevrildi. Öğrenci ve veliler, “Bugün okullar tatil mi?” ve “Cuma günü dersler yapılacak mı?” sorularına cevap ararken, resmi açıklamalar netlik kazanmaya başladı.

BUGÜN OKULLAR TATİL Mİ?

16 Nisan 2026 Perşembe günü itibarıyla Türkiye genelinde tüm illeri kapsayan bir tatil kararı bulunmuyor. Ancak yaşanan olayların ardından bazı illerde eğitime ara verilmesine yönelik kararlar alındı.

Şanlıurfa ve Kahramanmaraş’ta meydana gelen saldırı sonrası valilik tarafından eğitim ve öğretime geçici süreyle ara verildiği açıklandı. Bu durum, ülke genelinde benzer bir karar olup olmadığı yönünde merak uyandırsa da şu an için tatil kararlarının il bazında alındığı görülüyor.

BUGÜN HANGİ İLLERDE OKULLAR TATİL?

Kahramanmaraş Valiliği tarafından yapılan açıklamaya göre, 16 ve 17 Nisan tarihlerinde il genelindeki tüm resmi ve özel eğitim kurumlarında eğitime ara verildi. Bu kapsamda okulların yanı sıra kreşler, anaokulları, halk eğitim merkezleri ve rehabilitasyon merkezleri de tatil edildi.

Şanlıurfa’da ise Siverek ilçesinde yaşanan saldırının ardından ilgili okulda eğitime geçici süreyle ara verildiği belirtildi. Ancak il genelini kapsayan yeni bir tatil kararı bulunmuyor. Diğer illerde ise valilikler tarafından açıklanan herhangi bir genel tatil kararı yer almıyor.

17 NİSAN CUMA OKUL VAR MI?

17 Nisan 2026 Cuma günü için Türkiye genelinde okulların tatil edildiğine dair resmi bir karar bulunmuyor. Bu nedenle Kahramanmaraş dışındaki illerde eğitim faaliyetlerinin normal şekilde devam etmesi bekleniyor.

Kahramanmaraş’ta ise alınan karar doğrultusunda Cuma günü de dahil olmak üzere iki gün süreyle eğitime ara verilecek. Öğrenci ve velilerin bulundukları illerdeki valilik açıklamalarını takip etmeleri önem taşıyor.

Eğitim-Bir-Sen saldırılar nedeniyle ülke genelinde iş bırakma eylemi yapılacağını duyurdu. Memur-Sen ve Eğitim-Bir-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın da bu hafta okullarda derslere ara verilsin talebinde bulunmuştu.

Ancak resmi kurumlardan alınan herhangi bir genel tatil kararı bulunmuyor. Bu nedenle 17 Nisan Cuma günü Kahramanmaraş ili geneli ve Şanlıurfa'da saldırının gerçekleştiği Ahmet Koyuncu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi haricinde diğer illerde eğitim-öğretim normal şekilde devam edecek.

