Türkiye’yi sarsan iki okul saldırısının ardından sosyal medyada yayılan tehdit paylaşımları üzerine harekete geçen emniyet, Sivas’ta “okullara saldırı” iddiası paylaşan lise öğrencisi E.A.’yı gözaltına aldı. Şüpheli, ifadesinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Türkiye iki günde iki okul saldırısıyla sarsıldı. Siverek’teki lisenin ardından Kahramanmaraş’ta ortaokul kan gölüne döndü. Babasına ait 5 silah ve 7 şarjörü sırt çantasına doldurup okulu basan İsa Aras Mersinli, iki sınıfa girip rastgele tetiğe bastı. 1 öğretmen ile 8 öğrenci hayatını kaybetti. 6’sı ağır, 20 kişi yaralandı. Olayın ardından internet üzerindeki bazı grupların saldırı emirleri verdiği yönünde iddialar ortaya atıldı. Emniyet birimleri konu ile ilgili harekete geçti ve şüpheli hesaplar tek tek takibe alındı. Son olarak Sivas'ta 10. sınıf öğrencisi olduğu öğrenilen E.A. isimli bir şahsın paylaşımı dikkat çekti.

DÜN PAYLAŞTI BUGÜN TUTUKLANDI

7 yaşındaki 10. sınıf öğrencisi E.A. "okullara yönelik saldırı olabileceğine" dair paylaşımlarda bulundu. Gözaltına alınan şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Savcılıktaki ifadesi tamamlanan E.A, çıkarıldığı 1. Sulh Ceza Hakimliğince tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Sivas Valiliği, dün, bazı sosyal medya hesaplarındaki "okullara yönelik saldırı olabileceğine" dair paylaşımlar üzerine E.A'nın gözaltına alındığını duyurmuştu.

