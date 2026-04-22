23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı yaklaşırken bankaların çalışma saatleri ve para transferi işlemleri gündemde yer alıyor. Resmi tatil kapsamında banka şubelerinin açık olup olmayacağı merak edilirken, EFT, havale ve FAST işlemlerine ilişkin detaylar da araştırılıyor. 23 Nisan Perşembe günü bankacılık işlemlerine dair son durum netleşti.

Resmi tatillerde bankaların çalışma saatleri, işlem yapmak isteyen vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nın resmi tatil olması nedeniyle hem kamu hem de özel bankaların hizmet durumu yeniden gündeme geldi.

23 NİSAN'DA BANKALAR AÇIK MI?

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, Türkiye’de resmi tatil olarak kabul edildiği için banka şubeleri bu tarihte kapalı olacak. Hem kamu bankaları hem de özel bankalar, 23 Nisan Perşembe günü hizmet vermeyecek. Bu nedenle şubeden işlem yapmak isteyen vatandaşların işlemlerini bir sonraki iş günü olan 24 Nisan Cuma gününe bırakmaları gerekecek.

Resmi tatil uygulaması kapsamında bankaların yanı sıra birçok kamu kurumu da kapalı olacak.

23 Nisanda bankalar açık mı, EFT ve havale işlemleri yapılacak mı?

23 NİSAN'DA EFT, HAVALE VE FAST İŞLEMLERİ YAPILACAK MI?

23 Nisan’da banka şubeleri kapalı olsa da dijital bankacılık kanalları üzerinden para transferi işlemleri devam edecek. Ancak işlem türüne göre sürelerde farklılık yaşanabilir. Aynı banka içerisindeki havale işlemleri, günün her saatinde anlık olarak gerçekleştirilebilir.

EFT: EFT işlemleri talimat olarak verilebilir ancak resmi tatil nedeniyle aynı gün gerçekleşmez. İşlem, 24 Nisan’da bankaların açılmasıyla birlikte tamamlanır.

Havale: Havale işlemleri aynı banka içinde olduğu için 7/24 yapılabilir. Resmi tatilden etkilenmez ve anında karşı hesaba geçer.

FAST: FAST sistemi üzerinden yapılan transferler ise belirlenen limitler dahilinde 7/24 anlık olarak tamamlanmaya devam eder.

23 Nisanda bankalar açık mı, EFT ve havale işlemleri yapılacak mı?

23 NİSAN PERŞEMBE BANKA ÇALIŞMA SAATLERİ

23 Nisan Perşembe günü resmi tatil olduğu için banka şubelerinin çalışma saatleri uygulanmayacak. Bankalar bu tarihte kapalı olacağından gişe işlemleri, müşteri hizmetleri ve şube bazlı tüm işlemler durdurulmuş olacak.

Bankalar, 24 Nisan Cuma günü itibarıyla normal çalışma saatlerine geri dönecek. Türkiye’de bankalar genellikle hafta içi 09.00-12.00, 13.00-17.00 saatleri arasında hizmet veriyor.

