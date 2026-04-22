Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları nedeniyle Türkiye genelindeki tüm eğitim kurumlarında resmi tatil uygulanacak. Resmi bayram ve hafta sonu tatilini birleştirmek isteyen öğrenciler, Milli Eğitim Bakanlığı takvimini merak ediyor. Peki, 23-24 Nisan’da okullar tatil mi?

Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, Türkiye Büyük Millet Meclisinin açılış yıldönümü olan 23 Nisan'da Türkiye Cumhuriyeti ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde kutlanan ulusal ve resmî bir bayramdır.Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk ulusal bayramı olma özelliğini taşıyan bu bayram, Türkiye'de 1921'den itibaren "23 Nisan Millî Bayramı" adıyla kutlanmaya başlanmıştır.

23 Nisanda okullar tatil mi? 24 Nisan tatil ilan edildi mi? 2026 MEB tatil takvimi

23 NİSAN RESMİ TATİL Mİ?

Ayrıca 23 Nisan günü Türkiye'de resmî tatil günüdür. Bu nedenle 23 Nisan 2026 Perşembe günü okul öncesi, ilköğretim ve ortaöğretim seviyesindeki tüm okullarda derslere ara verilecek. Ayrıca üniversitelerde de eğitim devam edecek. Kamu kurumları, bankalar ve bağlı kuruluşlar da bu tarihte kapalı olacak.

23 Nisanda okullar tatil mi? 24 Nisan tatil ilan edildi mi? 2026 MEB tatil takvimi

24 NİSAN TATİL Mİ?

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamalarına katılan öğrencilerin dinlenmesini sağlamak amacıyla 24 Nisan günleri okullarda tatil uygulanıyordu. Ancak yapılan son yönetmelik değişikliği ile bu uygulama sona erdirildi. Bu değişiklikle birlikte, 24 Nisan tarihi artık resmi tatil kapsamından çıkarıldı.

