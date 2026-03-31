Basra Körfezi’nde tansiyon yükselmeye devam ediyor. Dubai açıklarında seyir halindeki bir petrol tankerine mermi isabet etmesi sonucu gemide yangın çıktı.

MÜRETTEBAT GÜVENDE, YARALI YOK

İngiltere Deniz Ticaret Örgütü (UKMTO) tarafından yapılan açıklamada, merminin nereden geldiğinin henüz tespit edilemediği belirtilirken, isabetin geminin sancak tarafında gerçekleştiği ifade edildi. Yangın kısa sürede kontrol altına alınırken, gemide bulunan tüm mürettebatın güvende olduğu, herhangi bir yaralanma ya da çevresel zarar bildirilmediği aktarıldı.

Yetkililer olayla ilgili herhangi bir tarafı doğrudan sorumlu tutmazken, bölgeden geçen gemilere dikkatli olmaları ve şüpheli durumları derhal bildirmeleri yönünde uyarı yapıldı.

BENZER SALDIRILAR ARTTI

Son dönemde özellikle Hürmüz Boğazı ve çevresinde petrol tankerlerine yönelik benzer saldırıların arttığına dikkat çekiliyor.

