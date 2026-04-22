Sezon sonu yaklaşırken final yapacak diziler de netleşmeye başladı. Final kararı alan yapımlardan biri de Kıskanmak dizisi oldu. Peki, Kıskanmak dizisi ne zaman final yapacak?

Kıskanmak dizisi için final kararı alındı. Yapımcılığını Ay Yapım’ın üstlendiği, başrollerinde Özgü Namal, Selahattin Paşalı, Mehmet Günsur ve Hafsanur Sancaktutan gibi isimlerin olduğu Kıskanmak dizisi mayıs ayında ekran macerasını noktalayacak. Dizi, 19 Mayıs’taki bölümüyle ekran serüvenine veda edecek.

RTÜK 11 Şubat’ta Kıskanmak dizisine evlilik dışı ilişki ve ihanet temalarının yoğun işlenmesini “milli ve manevi değerlere aykırı” bularak yüzde 3 idari para cezası vermişti.

Kıskanmak dizisi takipçilerini üzecek haber!

SOSYAL MEDYA HESABINDAN DUYURULDU

Dizinin sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada, "Her güzel hikâyenin bir sonu vardır…

İlk günden bu yana tutkuyla hayat bulan #Kıskanmak, 19 Mayıs’ta yayınlanacak final bölümüyle ekran yolculuğunu tamamlıyor.

Bu yolculukta emeği geçen tüm ekip arkadaşlarımıza, değerli oyuncularımıza, yayıncımız NOW’a ve en başından beri bizimle olan izleyicilerimize teşekkür ederiz. " denildi.

