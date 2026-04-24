Komşularının banyosunu yılan kamerayla izledi! Anne ve kızları fark edince tutuklandı
Zonguldak'ta kiracılarının banyosuna yılan kamera yerleştiren 42 yaşındaki şahıs, anne ve kızlarının şikayeti üzerine tutuklandı. Şüphelinin evinde mağdurlara ait görüntüler ele geçirilirken kameranın, geçmiş dönemdeki tadilat sırasında yerleştirildiği tahmin ediliyor.
- 42 yaşındaki S.D. adlı şahıs, komşu ailenin banyosuna yılan kamera yerleştirerek gizlice kayda aldı.
- Kamera, banyodaki fayans arasına açılan delikten gizlenmişti ve geçmiş tadilat çalışmaları sırasında monte edilmiş olabileceği değerlendiriliyor.
- Aile üyeleri kamerayı tesadüfen buldu ve polise şikayette bulundu.
- Polis ekipleri, şahsın evinde yaptığı aramada izleme mekanizmasının ana parçalarını ve hafızasında şikayetçi ailenin video ve fotoğraflarını buldu.
- Gözaltına alınan S.D., emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklandı.
Zonguldak'ta Rüzgârlımeşe Mahallesi'nde anne ve üç kızı bir süre önce apartman dairesine yerleşti. Ev sahibinin oğlu olduğu öğrenilen 42 yaşındaki S.D.'nin, komşu aileyi teknolojik cihazlar yardımıyla gizlice kayda aldığı ortaya çıktı.
YILAN KAMERAYLA BANYOLARINA SIZMIŞ
Zanlının, ince yapısı sebebiyle yılan kamera adıyla bilinen kayıt aletini banyodaki fayansların arasından delik açarak gizlediği tespit edildi. Kurulan sistemin daireye tam olarak hangi tarihte sokulduğu netlik kazanmazken, geçmiş dönemdeki tadilat çalışmaları sırasında monte edilmiş olabileceği değerlendirildi. Düzeneği tesadüfen bulan aile üyeleri, vakit kaybetmeden polis ekiplerine giderek şikayetçi oldu.
EVİNDEN VİDEO VE FOTOĞRAFLAR ÇIKTI
İhbarı değerlendiren Zonguldak Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı polis ekipleri S.D.'yi yakalayarak ikametgahında detaylı inceleme başlattı. Gerçekleştirilen arama faaliyetleri sonucunda, banyoya kurulan izleme mekanizmasının ana parçaları bulundu. Ayrıca cihazın hafızasında, şikayette bulunan anne ile kız çocuklarının habersizce çekilmiş çeşitli video kayıtları ve fotoğrafları tespit edildi. Ele geçirilen kayıt cihazı incelemeye alındı.
TUTUKLANDI
Kolluk kuvvetlerindeki ifade süreci tamamlanan S., emniyetteki işlemlerinin ardından Zonguldak Adliyesi'ne sevk edildi. Hakim karşısında sorgusu yapılan zanlı, nöbetçi mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.