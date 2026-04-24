Zonguldak'ta kiracılarının banyosuna yılan kamera yerleştiren 42 yaşındaki şahıs, anne ve kızlarının şikayeti üzerine tutuklandı. Şüphelinin evinde mağdurlara ait görüntüler ele geçirilirken kameranın, geçmiş dönemdeki tadilat sırasında yerleştirildiği tahmin ediliyor.

Zonguldak'ta Rüzgârlımeşe Mahallesi'nde anne ve üç kızı bir süre önce apartman dairesine yerleşti. Ev sahibinin oğlu olduğu öğrenilen 42 yaşındaki S.D.'nin, komşu aileyi teknolojik cihazlar yardımıyla gizlice kayda aldığı ortaya çıktı.

YILAN KAMERAYLA BANYOLARINA SIZMIŞ

Zanlının, ince yapısı sebebiyle yılan kamera adıyla bilinen kayıt aletini banyodaki fayansların arasından delik açarak gizlediği tespit edildi. Kurulan sistemin daireye tam olarak hangi tarihte sokulduğu netlik kazanmazken, geçmiş dönemdeki tadilat çalışmaları sırasında monte edilmiş olabileceği değerlendirildi. Düzeneği tesadüfen bulan aile üyeleri, vakit kaybetmeden polis ekiplerine giderek şikayetçi oldu.

EVİNDEN VİDEO VE FOTOĞRAFLAR ÇIKTI

İhbarı değerlendiren Zonguldak Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı polis ekipleri S.D.'yi yakalayarak ikametgahında detaylı inceleme başlattı. Gerçekleştirilen arama faaliyetleri sonucunda, banyoya kurulan izleme mekanizmasının ana parçaları bulundu. Ayrıca cihazın hafızasında, şikayette bulunan anne ile kız çocuklarının habersizce çekilmiş çeşitli video kayıtları ve fotoğrafları tespit edildi. Ele geçirilen kayıt cihazı incelemeye alındı.

TUTUKLANDI

Kolluk kuvvetlerindeki ifade süreci tamamlanan S., emniyetteki işlemlerinin ardından Zonguldak Adliyesi'ne sevk edildi. Hakim karşısında sorgusu yapılan zanlı, nöbetçi mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

