Leasing (finansal kiralama), yatırım yapmak isteyen işletmeler için alternatif finansman yöntemleri arasında öne çıkıyor. Orta ve uzun vadeli ödeme planlarıyla sunulan bu sistemin nasıl işlediği ve başvuru süreci merak ediliyor.

Leasing, diğer adıyla finansal kiralama, son yıllarda yatırımcılar ve işletmeler tarafından daha fazla tercih edilen finansman modellerinden biri haline geldi. Özellikle yüksek maliyetli sabit kıymet yatırımlarında nakit akışını koruma avantajı sunan bu yöntem, farklı sektörlerde geniş kullanım alanı buluyor.

LEASİNG NASIL YAPILIR?

Leasing, bir yatırım malının leasing şirketi tarafından satın alınarak belirli bir süre için kullanıcıya kiralanması esasına dayanır. Bu süreçte yatırımcı, ihtiyaç duyduğu makine, ekipman ya da gayrimenkulü doğrudan satın almak yerine leasing yoluyla kullanma hakkı elde eder. Sözleşme süresi boyunca mülkiyet leasing şirketinde kalırken, kullanım hakkı kiracıya ait olur.

Sözleşme süresi tamamlandığında ve kira ödemeleri bitirildiğinde, yatırım malı genellikle sembolik bir bedelle kiracıya devredilir. Bu yönüyle leasing, hem finansman hem de yatırım kolaylığı sağlayan bir model olarak öne çıkar. Özellikle büyük ölçekli yatırımlarda peşin ödeme yükünü ortadan kaldırması, bu yöntemin tercih edilmesinde etkili olur.

LEASİNG (FİNANSAL KİRALAMA) BAŞVURU SÜRECİ

Leasing süreci, yatırım yapılacak sabit kıymetin belirlenmesiyle başlar. İşletmeler veya yatırımcılar, ihtiyaç duydukları makine ya da ekipmanı seçtikten sonra leasing başvurusunu ilgili finans kuruluşları üzerinden gerçekleştirir. Başvurunun ardından uzman ekipler tarafından finansal analiz yapılır ve yatırımcının ödeme gücüne uygun planlar hazırlanır.

Hazırlanan ödeme planı üzerinde anlaşma sağlanmasının ardından finansal kiralama sözleşmesi imzalanır. Leasing’e konu olan malın satın alma, ithalat ve teslim süreçleri leasing şirketi tarafından yürütülür. Tüm maliyetler netleştirildikten sonra ödeme planı devreye girer ve kiracı, sözleşme süresi boyunca belirlenen taksitleri öder. Süre sonunda ise malın mülkiyeti kiracıya devredilir.

