Trump, dün yaptığı açıklamada son 24 saatte İran ile “iyi görüşmeler” gerçekleştirildiğini söyledi. Beyaz Saray’ın, savaşın sona erdirilmesi ve kapsamlı nükleer müzakerelerin çerçevesini oluşturacak 14 maddelik teklife İran’ın vereceği cevabı beklediği bildirildi. ABD’li yetkililer, Tahran’dan önümüzdeki 24 ila 48 saat içinde cevap gelmesini beklediklerini ifade etti.

Axios’un haberine göre 14 maddelik teklif, Trump’ın temsilcileri Steve Witkoff ve Jared Kushner ile İranlı yetkililer arasında doğrudan ve arabulucular üzerinden yürütülen temaslarla şekillendirildi. Taslak metinde İran’ın uranyum zenginleştirme faaliyetlerine moratoryum uygulaması, ABD yaptırımlarının kaldırılması, dondurulmuş İran fonlarının serbest bırakılması ve Hürmüz geçişlerindeki kısıtlamaların kaldırılması gibi maddeler yer aldı.

14 MADDELİK TEKLİFE CEVAP BEKLENİYOR

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, teklifin hâlen incelendiğini ve Pakistanlı arabuluculara henüz resmi cevap verilmediğini açıkladı. ABD’li yetkililer ise görüşmelerin yavaş ilerlediğini, çünkü mesajların güvenlik gerekçesiyle gizlenen İran’ın dini lideri Mücteba Hamaney’e iletilmesi gerektiğini belirtti.

“ANLAŞMA YOKSA BOMBALAMA BAŞLAYACAK”

Trump, Truth Social hesabından yaptığı paylaşımda, “Eğer anlaşmazlarsa bombalama başlayacak ve önceki dönemlerden çok daha yüksek yoğunlukta olacak” ifadelerini kullandı.

“BİR HAFTA İÇİNDE UZLAŞMA SAĞLANABİLİR”

Buna karşın Beyaz Saray’daki etkinlikte daha iyimser bir ton benimseyen Trump, tarafların anlaşmaya yakın olduğunu söyledi. Fox News’e konuşan Trump, bir hafta içinde uzlaşma sağlanabileceğini düşündüğünü ifade etti.

İSRAİL ORDUSUNA ‘HAZIR OLUN’ TALİMATI

Öte yandan Netanyahu ve ekibi, ABD-İran görüşmelerini değerlendirmek üzere Trump yönetimiyle gün boyunca temas halinde kaldı. Netanyahu, Washington ile “tam koordinasyon” içinde olduklarını belirterek, İran’ın tüm zenginleştirilmiş materyallerinin ortadan kaldırılmasının ortak hedef olduğunu söyledi. İsrail Başbakanı ayrıca, anlaşma sağlanamaması halinde İsrail ordusuna hazırlıklı olma talimatı verdiğini açıkladı.

Bu süreçte, İsrail ordusu, Beyrut’ta Hizbullah’ın iki üst düzey komutanını hedef alan hava saldırısı düzenledi. İsrailli yetkililer operasyonun “cerrahi hassasiyetle” gerçekleştirildiğini savunurken, İran tarafı ABD ile görüşmelerde İsrail’in Lübnan saldırılarının durdurulmasını talep ediyor.

İran tarafı, mevcut aşamada nükleer programı değil, bölgedeki çatışmaların sona erdirilmesini öncelik olarak gördüklerini belirtiyor. Tahran yönetimi öncelikle BM Güvenlik Konseyi güvencesi, yaptırımların kaldırılması ve Hürmüz Boğazı’nın yeniden açılmasını talep ediyor.

GEREKLİ ŞARTLAR SAĞLANDIĞI TAKDİRDE İKİNCİ TURA GEÇİLECEK

İranlı yetkililer, bu şartların sağlanmasının ardından ikinci aşamada nükleer program konusunda müzakerelere hazır olduklarını ifade ediyor. Ayrıca İran’ın Hürmüz Boğazı’nda “Basra Körfezi Boğazı Otoritesi” adıyla yeni bir yapı kurduğu ve bölgeden geçen gemilerin artık İranlı makamlarla iletişim kurmasının beklendiği bildirildi.

