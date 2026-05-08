Türkiye'de hantavirüs görüldü mü? Sağlık Bakanlığı'ndan açıklama
Hollanda bandıralı MV Hondius gemisinde hantavirüs tespit edilmesi üzerine dünya genelinde alarm verildi. 3 kişinin ölümüne neden olan virüsle ilgili Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada "Ülkemizde henüz pozitif vaka tespit edilmemiştir." denildi.
- Temas sonucu hantavirüs bulaşan 5 kişiden 3'ü hayatını kaybetti.
- Sağlık Bakanlığı, Türkiye'de henüz pozitif hantavirüs vakası tespit edilmediğini duyurdu.
- Hantavirüsün çoğunlukla kemirgenlerden bulaşan, ateş, yorgunluk ve kas ağrısı gibi semptomlara yol açan bir hastalık olduğu belirtildi.
- Virüsün solunum yetmezliği, iç kanama ve böbrek yetmezliği gibi durumlara da neden olabileceği ifade edildi.
- Sağlık Bakanlığı, halk sağlığını tehdit edebilecek her türlü bulaşıcı hastalığa karşı tarama, önleme, kontrol ve izleme çalışmalarını sürdürdüğünü bildirdi.
Arjantin'den Afrika'nın batısındaki Cabo Verde'ye (Yeşil Burun Adaları) giden Hollanda bandıralı "MV Hondius" isimli geminin yolcularında hantavirüs tespit edilmesi sonrasında dünya genelinde alarm verildi.
Düğün öncesi kiralama krizi! Şikayetler artıyor: Parayı peşin aldılar, yırtık elbise gönderdiler — #ŞikayetHattı
3 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ
Temas sonucu hantavirüs bulaşan 5 kişiden 3'ü hayatını kaybetti. Seyri devam eden gemi dünyanın gündemine otururken Sağlık Bakanlığı'ndan da bir açıklama geldi.
TÜRKİYE'DE HANTAVİRÜS GÖRÜLDÜ MÜ?
Ülkemizde pozitif vaka bulunmadığı belirtilen açıklamada, "Kamuoyuna yansıyan hantavirüs vakalarına ilişkin süreç, Bakanlığımız tarafından bilimsel esaslar doğrultusunda titizlikle takip edilmektedir. Ülkemizde henüz pozitif vaka tespit edilmemiştir. Vatandaşlarımızın yalnızca resmî makamlar tarafından yapılan açıklamaları dikkate almaları, kamuoyunda dolaşıma giren doğrulanmamış bilgilere karşı dikkatli olmaları önem arz etmektedir. Bakanlığımız; halk sağlığını tehdit edebilecek her türlü bulaşıcı hastalığa karşı; tarama, önleme, kontrol ve izleme çalışmalarını ilgili tüm birimleriyle kesintisiz şekilde sürdürmektedir. Kamuoyunun bilgisine saygıyla sunulur." denildi.