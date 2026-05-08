Bilecik’te yaşayan 54 yaşındaki İrfan Bozan, yıllardır boynunda taşıdığı ve zamanla göğüs boşluğuna kadar yayılan 542 gramlık tiroit kitlesinden başarılı bir operasyonla kurtuldu. Nefes darlığı şikâyeti yaşayan Bozan, 2,5 saat süren ameliyatın ardından sağlığına kavuşarak taburcu edildi.

İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, uzun yıllardır boynundaki kitleyle yaşamını sürdüren, diyabet ve akciğer rahatsızlığı da bulunan İrfan Bozan, daha önce kitlenin çıkarılması için çeşitli sağlık kuruluşlarına başvurdu.

RİSKLİ OPERASYON

Operasyonun riskli görülmesi nedeniyle ameliyat olamayan, zamanla büyüyerek göğüs boşluğuna yayılan kitle sebebiyle nefes darlığı çekmeye başlayan Bozan, son olarak Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine başvurdu.

542 GRAMLIK KİTLE ÇIKARILDI

Burada Genel Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Doğuşcan Kurular tarafından ameliyata alınan Bozan'ın boynundaki 542 gramlık tiroit kitlesi 2,5 saat süren operasyonla alındı.

Bozan, tedavisinin ardından taburcu edildi.

