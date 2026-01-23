ATV’nin merakla takip edilen programı Kim Milyoner Olmak İster, bu hafta da ekran başındakilerden büyük ilgi gördü. Oktay Kaynarca’nın sunumuyla izleyici karşısına çıkan program, her bölümde olduğu gibi bu hafta da heyecan dolu anlara sahne oldu.

Sevilen programda bu hafta yarışmaya katılan isimlerden biri Beslenme ve Diyetetik Bölümü mezunu olan Selin Kuranoğulları oldu. Ancak Selin’in yarışmacı olarak yolculuğu, beklendiği gibi uzun sürmedi. Henüz ilk soruda yaşadığı heyecan, onu doğru cevaba ulaşmaktan alıkoydu. İzleyiciler de ekran başında şaşkınlık yaşadı.

İLK SORUDA HEYECANINA YENİLDİ

Selin Kuranoğulları’nın karşısına çıkan ilk soru, oldukça basit gibi görünen ama yarışmacıyı tereddüte düşüren bir matematik sorusuydu:

“Yarısı 4 olan sayının yarısı kaçtır?”

İlk soruda veda! Kim Milyoner Olmak İster’de şaşırtan anlar

Yarışmacı, bu soruda joker hakkını kullanmayı tercih etmedi ve heyecanına yenilerek “2” cevabını verdi. Sorunun doğru cevabı ise “4” olacaktı.

İlk soruda veda! Kim Milyoner Olmak İster’de şaşırtan anlar

YANLIŞ CEVAP SONRASI BÜYÜK ŞAŞKINLIK

Yanlış cevap sonrası stüdyoda kısa bir sessizlik yaşandı. Yarışmacı Selin Kuranoğulları şaşkınlık yaşadı. Talihsiz isim ne yazık ki ödül kazanamadan yarışmaya veda etmek zorunda kaldı.

