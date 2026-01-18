İhlas Haber Ajansı • Tekirdağ
Elektrikli soba faciası can aldı! Tekirdağ'da bir kişi hayatını kaybetti
- Göksel Filiz (32) isimli bir kişi Tekirdağ'ın Hayrabolu ilçesinde yalnız yaşadığı öğrenilen tek katlı müstakil evinde hayatını kaybetti.
- Yangın, Göksel Filiz'in ısınmak amacıyla kullandığı elektrikli sobadan henüz belirlenemeyen bir nedenle çıktı.
- Komşular yangını fark ederek ihbarda bulunarak itfaiye, jandarma ve sağlık ekiplerinin olay yerine sevk edilmesine neden oldu.
- İtfaiye ekipleri yangını söndürdükten sonra sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrolde Göksel Filiz'in dumandan etkilenerek hayatını kaybettiği tespit edildi.
- Yangının çıkışla ilgili inceleme başlatıldı.
Tekirdağ'ın Hayrabolu ilçesinde elektrikli sobadan çıkan yangında 1 kişi hayatını kaybetti.
Edinilen bilgilere göre, Temrezli Mahallesi'nde bulunan tek katlı müstakil evde yalnız yaşadığı öğrenilen Göksel Filiz'in (32) ısınmak amacıyla kullandığı elektrikli sobadan henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.
Komşuların durumu fark ederek ihbarda bulunması üzerine olay yerine itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerinin yangını söndürmesinin ardından sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrolde, Göksel Filiz'in dumandan etkilenerek hayatını kaybettiği tespit edildi.
Yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı.
