Belediyenin paylaşımına yorum yaptı, üyeliği iptal edildi: Ali bey böyle istedi...

Şile Belediyesi'nin sosyal medya paylaşımına eleştiri yorumu yapan vatandaş hayatının şokunu yaşadı. Yorumu nedeniyle belediyenin spor salonuna girmesi yasaklanan vatandaş, "Neye dayanarak böyle bir karar aldıklarını sordum. ‘Ali Bey böyle istedi' cevabını verdiler. En çok stres attığım yere gidemiyorum. Şu an hem özgürlüğüm kısıtlandı." dedi.

Şile'de yaşayan ve Şile Spor Akademisi'nin fitness salonundan düzenli olarak yararlanan Erkan Akdemir, sosyal medyada yaptığı eleştiri yorumunun ardından belediyeye ait spor tesisine girişinin yasaklandığını iddia etti.

Akdemir, Şile Belediyesi'nin sosyal medya hesabında yapılan bir paylaşımın altına, tesiste yaşadığı sorunları dile getiren bir yorum yazdığını ancak kimseye hakaret etmediğini söyledi. Yorumunun kısa sürede silindiğini belirten Kandemir, "Olumsuz gördüğüm durumları kibar bir dille yazdım. Kimseyi incitmedim, hakaret etmedim. Buna rağmen üyeliğimi iptal edip girişimi yasaklamışlar" dedi.

"ALİ BEY BÖYLE İSTEDİ"

Yaşananların ardından tesise gittiğinde içeri alınmadığını ifade eden Akdemir, "Ertesi gün spor salonuna gittiğimde görevli, ‘Sizin buraya girmeniz yasak' dedi. Neye dayanarak böyle bir karar aldıklarını sordum. ‘Ali Bey böyle istedi' cevabını verdiler. Burası belediyenin spor salonu, özgürlüğümü kısıtlayamazsınız dedim. Ama karar değişmedi" ifadelerini kullandı.

Belediyenin paylaşımına yorum yaptı, üyeliği iptal edildi: Ali bey böyle istedi... - 1. Resim

"ÖZGÜRLÜĞÜM KISITLANDI"

Yaklaşık 3-4 gündür spor salonuna alınmadığını belirten Akdemir, konuyu yargıya taşıdığını söyledi. "En çok stres attığım yere gidemiyorum. Şu an hem özgürlüğüm kısıtlandı hem de psikolojik olarak olumsuz etkileniyorum" diye konuştu.

Akdemir, belediye yönetiminden ve ilgili birimlerden konuyla ilgili açıklama beklediğini ifade etti.

