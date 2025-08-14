Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Fatih Karahan Enflasyon Raporu'nu açıklıyor! 2025, 2026 ve 2027 tahminlerinde değişiklik olacak mı?

Fatih Karahan Enflasyon Raporu'nu açıklıyor! 2025, 2026 ve 2027 tahminlerinde değişiklik olacak mı?

- Güncelleme:
Fatih Karahan Enflasyon Raporu&#039;nu açıklıyor! 2025, 2026 ve 2027 tahminlerinde değişiklik olacak mı?
Ekonomi Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan, 2025'in üçüncü enflasyon raporu için kameralar karşısına geçti. Merkez'in 2025, 2026 ve 2027 sonu tahminlerini değiştirip değiştirmeyeceği merak konusu. İşte detaylar... 

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan, 'Enflasyon Raporu 2025-III' sunumunu gerçekleştiriyor. Merkez yılın 2. enflasyon raporunda 2025 sonu enflasyon tahminini yüzde 24 seviyesinde sabit tutmuştu. Karahan, "2026 için yüzde 12 olan enflasyon tahminimizi koruduk. Enflasyonun 2027'de yüzde 8'e geriledikten sonra orta vadede yüzde 5'e gerilemesini hedefliyoruz. Yıl sonu enflasyon tahmin aralığımızı yüzde 19 ila 24 arasında koruduk." demişti. 

Fatih Karahan'ın 2025'in 3. Enflasyon Raporu'na ilişkin açıklamaları şöyle: 

"Sıkı para politikamızın sonuçlarını kademeli şekilde almaya devam ediyoruz. 2024 Haziran'dan bu yana enflasyondaki düşüş devam ediyor. Fiyat istikrarı için aldığımız mesafeyi önemsiyoruz. Bunun için tüm araçları kullanmaya devam edeceğiz.

"FAİZ İNDİRİMLERİ ÜLKELER GENELİNDE DEVAM ETTİ" 

Küresel ticaret politikalarındaki belirsiz ikili anlaşmalarla azalsa da devam ediyor. Birçok ülke ve sektöre ilişkin belirsizlik sürüyor. Belirsizliğin azalması küresel büyüme görünümünde sınırlı bir iyileşmeye neden oldu. Ekonomilere göre farklılaşan dinamiklere rağmen faiz indirimleri nisan ayı sonrasında da ülkeler genelinde devam etti. Enflasyon ve büyüme görünümlerine göre indirimler farklılıklar değişebiliyor. 

Sıkı para politikamızın hedeflenen bir sonucu olarak talep kompozisyonundaki dengeli seyir devam ediyor. 2025 ilk çeyrekte özel tüketimin yıllık büyümesi yavaşladı. Sıkılaşma öncesine göre özel tüketimin büyümeye katkısı belirgin olarak geriledi. Net ihracatın yıllık katkısı da daha dengeli. İlk çeyrekte özel tüketim gerilerken, ihracatın artması ve ihracatın azalmasıyla net ihracatın büyümeye katkısı pozitif oldu. Yılın ilk çeyreğinde yurtiçi talep zayıfladı, dış denge iyileşti. İkinci çeyrekte sanayi üretim endeksi yavaşladı. Hizmet üretim endeksi sınırlı olarak azaldı. Benzer bir göstergeyi inşaatta da görüyoruz. Özetle ikinci çeyrekte üretim göstergeleri ılımlı seyretti.

 

 

Ayrıntılar geliyor... 

 

 

