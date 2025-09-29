Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Politika > CHP’de kıyım sırası il başkanlarında! Kılıçdaroğlu destekçileri tasfiye edilecek

CHP’de kıyım sırası il başkanlarında! Kılıçdaroğlu destekçileri tasfiye edilecek

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
CHP’de kıyım sırası il başkanlarında! Kılıçdaroğlu destekçileri tasfiye edilecek
CHP, Kılıçdaroğlu, Kurultay, İl Başkanları, Haber
Politika Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Rüşvet skandalı ile kurultay şaibesini ortaya çıkaran isimleri partiden atan CHP, Kılıçdaroğlu yanlısı olmakla itham ettiği il başkanlarını da ihraç edecek.

BERAT TEMİZ ANKARA - CHP’de 39. Olağan Kurultay süreci devam ederken, il başkanlarının büyük bir kısmının üstü çizildi. Ekim ayında tamamlanması planlanan il kongrelerinde mevcut il başkanlarının çok büyük bir bölümünün değişmesi bekleniyor. Özellikle 2023’teki Olağan Kurultayı öncesi Kemal Kılıçdaroğlu’na destek açıklaması yapan 55 il başkanının bu süreçte değişeceği öğrenildi.

İŞTE ÜSTÜ ÇİZİLEN İSİMLER

Üstü çizilen isimler arasında mevcut Ankara İl Başkanı Ümit Erkol’un yanı sıra, tutuklu bulunan İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu, Aydın İl Başkanı Hikmet Saatçı, Adana İl Başkanı Anıl Tanburoğlu, Gaziantep İl Başkanı Reis Reisoğlu, Mersin İl Başkanı Koral Ömür ve Bursa İl Başkanı Nihat Yeşiltaş’ın da bulunduğu belirtiliyor.

Bu isimlerin 38. Olağan Kurultayı öncesi Kemal Kılıçdaroğlu’na destek bildirisinde imzası bulunuyor.

Öte yandan, 39’uncu Olağan Kurultay takvimine göre ilçe kongreleri 5 Ekim’de tamamlanacak. İl kongrelerini şaibeli kurultay davasının görüleceği 24 Ekim’den önce bitirmeyi amaçlayan CHP, Ankara İl Kongresi’nin tarihini de belirledi. Parti kaynakları, Ankara İl Kongresi’nin 18 Ekim Cumartesi günü, Nazım Hikmet Kültür Merkezinde yapılacağını belirtti.
  

Kaynak: Türkiye Gazetesi

Nobel ödüllü Adolfo Perez'den çağrı: Netanyahu gelirse tutuklayın
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Muhittin Böcek'in en yakını itiraf etti: Yıllarca siyah poşetlerle rüşvet parası taşıdım - Politika"Yıllarca siyah poşetlerle rüşvet parası taşıdım"Bahçeli'den 'TRÇ' ittifakıyla ilgili net mesajlar! "Ne yaptığımızı biliyoruz" - Politika'TRÇ' ittifakıyla ilgili net mesajlar!Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başdanışmanı açıkladı! İşte Terörsüz Türkiye sürecinde atılacak 7 adım - PolitikaDanışmanı açıkladı! İşte sürecin 7 kilit adımıBakan Uraloğlu: Yüzde 80-90 oy alacak hizmetleri anlatamadık - Politika"Yüzde 80-90 oy alacak hizmetleri anlatamadık"CHP'nin ilçe kongresinde kavga! Tekme tokatlar havada uçuştu - PolitikaCHP'nin ilçe kongresinde kavga!Cumhurbaşkanı Erdoğan boş koltuklara konuşan Netanyahu'ya seslendi! "Canavarın durdurulması şart oldu" - PolitikaBoş koltuklara konuşan Netanyahu'ya seslendi
Sonraki Haber Yükleniyor...