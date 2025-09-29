KDK’ya 2024’te 14 bin başvuru! En çok şikayet adaletle ilgili

GAMZE ERDOĞAN ANKARA - 2013’ten faaliyete geçen Kamu Denetçiliği Kurumuna (KDK) başvuru sayısı 241 bin 482’ye ulaşırken, 2024’teki bu sayı 14 bin oldu.

KDK tarafından hazırlanan rapora göre başvuruların yüzde 94,34’ü bireyler, yüzde 2,66’sı ise kurumlar tarafından gerçekleştirildi. Müracaatların üçte ikisinden fazlası elektronik ortamda yapılırken, elden yapılan başvurular yüzde 2 seviyelerine kadar geriledi.

2024’te yapılan şikâyetlerin yüzde 22,93’ü adalet, millî savunma ve güvenlik konularında, yüzde 21,47’si ise kamu personel rejimleriyle ilgili oldu. Çalışma ve sosyal güvenlik ile mahalli idareler yüzde 7’şer, eğitim-öğretim ve gençlik-spor ise yüzde 8 oranında şikâyet aldı.

İSTANBUL İLK SIRADA

Başvuruların illere göre dağılımında İstanbul yüzde 16,24 ile ilk sırada. İstanbul’u yüzde 11 ile Ankara ve yüzde 5 ile İzmir izledi. Raporda özellikle engelli bireylerin karşılaştığı sorunlara ilişkin başvurular öne çıktı.

Atama, nakil ve yer değiştirme, mali haklar, kamu personelinin tutum ve davranışları, disiplin cezaları ve personel alımı en sık başvuru yapılan konular arasında yer aldı.