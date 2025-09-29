Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Gündem > KDK’ya 2024’te 14 bin başvuru! En çok şikayet adaletle ilgili

KDK’ya 2024’te 14 bin başvuru! En çok şikayet adaletle ilgili

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
KDK’ya 2024’te 14 bin başvuru! En çok şikayet adaletle ilgili
Başvuru, Şikayet, Adalet, Güvenlik, Haber
Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Kamu Denetçiliğine başvurular 241 bini aştı. 2024’te en çok şikâyet adalet, güvenlik ve kamu personel rejimi konularında yapılırken, başvuruların çoğu elektronik ortamdan geldi. Engelli bireylerin karşılaştığı sorunlar ise dikkat çekti.

GAMZE ERDOĞAN ANKARA - 2013’ten faaliyete geçen Kamu Denetçiliği Kurumuna (KDK) başvuru sayısı 241 bin 482’ye ulaşırken, 2024’teki bu sayı 14 bin oldu.

KDK tarafından hazırlanan rapora göre başvuruların yüzde 94,34’ü bireyler, yüzde 2,66’sı ise kurumlar tarafından gerçekleştirildi. Müracaatların üçte ikisinden fazlası elektronik ortamda yapılırken, elden yapılan başvurular yüzde 2 seviyelerine kadar geriledi.

2024’te yapılan şikâyetlerin yüzde 22,93’ü adalet, millî savunma ve güvenlik konularında, yüzde 21,47’si ise kamu personel rejimleriyle ilgili oldu. Çalışma ve sosyal güvenlik ile mahalli idareler yüzde 7’şer, eğitim-öğretim ve gençlik-spor ise yüzde 8 oranında şikâyet aldı.

İSTANBUL İLK SIRADA

Başvuruların illere göre dağılımında İstanbul yüzde 16,24 ile ilk sırada. İstanbul’u yüzde 11 ile Ankara ve yüzde 5 ile İzmir izledi. Raporda özellikle engelli bireylerin karşılaştığı sorunlara ilişkin başvurular öne çıktı.

Atama, nakil ve yer değiştirme, mali haklar, kamu personelinin tutum ve davranışları, disiplin cezaları ve personel alımı en sık başvuru yapılan konular arasında yer aldı.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

CHP’de kıyım sırası il başkanlarında! Kılıçdaroğlu destekçileri tasfiye edilecek
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Kütahya beşik gibi sallanıyor: Simav ilçesinde 4,5 büyüklüğünde deprem - GündemSimav beşik gibi sallanıyor: 4,5 büyüklüğünde depremDüğün kabusa döndü! Kütahya'da 21 kişi hastanelik oldu - GündemDüğün kabusa döndü! Kütahya'da 21 kişi hastanelik olduSağlık Bakanlığı 18 bin personel alacak! İşte alınacak kadrolar ve başvuru detayları - Gündem18 bin personel alımı yapılacak!THY’den Boeing 737 MAX açıklaması! 150 tane sipariş verilmişti - GündemTHY’den Boeing 737 MAX açıklaması!Manisa'da katliam gibi kaza: 5 kişi hayatını kaybetti - GündemManisa'da katliam gibi kazaGürsel Tekin’den CHP yönetimine zehir zemberek sözler: Biz sustukça siz çaldınız, hesap vereceksiniz! - Gündem"Biz sustukça siz çaldınız, hesap vereceksiniz!"
Sonraki Haber Yükleniyor...