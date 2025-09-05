Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Ekonomi > Kamunun harcamalarını yapay zekâ denetleyecek

Kamunun harcamalarını yapay zekâ denetleyecek

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Kamunun harcamalarını yapay zekâ denetleyecek
Yapay Zeka, Denetim, Tasarruf, Şeffaflık, Haber
Ekonomi Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, kamu harcamalarında tasarruf amacıyla geliştirilen Yapay Zekâ Destekli Muhasebe ve İleri Analitik Projesi'nin ilk fazının tamamlandığını açıkladı. Projenin ikinci fazıyla birlikte aykırı harcamaların gerçekleşmeden durdurulması hedefleniyor.

HABER MERKEZİ ANKARA - Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, erken uyarı sistemi ile kamu harcamalarında tasarrufun sağlanmasına yönelik TÜBİTAK tarafından geliştirilen Yapay Zekâ Destekli Muhasebe ve İleri Analitik Projesi’nin birinci faz çalışmalarının tamamlandığını kaydetti.

Şimşek “Birinci faz çalışmaları kapsamında elektronik ortama taşınan kamu harcamalarına ilişkin veriler yapay zekâ yardımıyla analiz edilerek harcamalardaki aykırılık ve sapmalar tespit edilmekte ve analiz sonuçları ilgili denetim birimleri ile paylaşılmaktadır. Bahse konu projenin ikinci faz çalışmalarının tamamlanmasıyla birlikte aykırılık ve sapma tespit edilen kamu harcamalarının gerçekleştirilme aşamasında durdurulması ve bu durumun ilgililere raporlanması amaçlanmaktadır” dedi.

Bakan Şimşek ayrıca, elektronik ihale uygulamaları sayesinde tüm ihale süreçlerinin merkezî bir sistemde kayıtlı hâle gelmesiyle beraber şeffaflık ve hesap verilebilirliğinin arttığını, bu durumun kamu kaynaklarının etkin ve adil bir şekilde kullanılmasını sağlandığını da belirtti.

Kaynak: Türkiye Gazetesi
Haftanın sanat ajandası | “Dünyanın Parası”Bankalar faizden çok komisyondan kazandı! 6 ayda masraf kesintilerinden kârları...
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Bankalar faizden çok komisyondan kazandı! 6 ayda masraf kesintilerinden kârları... - EkonomiBankalar faizden çok komisyondan kazandıBaykar satın almıştı! İtalyan uçak üreticisi Piaggio Aerospace ilk anlaşmasını yaptı - Ekonomiİtalyan uçak üreticisi ilk anlaşmasını yaptıSon tarih 8 Eylül! Emlak vergisine nasıl itiraz edilir? - EkonomiEmlak vergisine nasıl itiraz edilir?Borsada toparlanma çabası! BİST 100 günü yükselişle tamamladı - EkonomiBorsada toparlanma çabası!ABD'den kritik veriler geldi... Altın fiyatlarında sert hareketler! - EkonomiAltın fiyatlarında sert hareketler!Balıkçı tezgahlarında hamsi ve istavrit bolluğu! İşte fiyatlar... - EkonomiTezgahlarda hamsi ve istavrit bolluğu! İşte fiyatlar...
Sonraki Haber Yükleniyor...