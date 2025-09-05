Kamunun harcamalarını yapay zekâ denetleyecek

HABER MERKEZİ ANKARA - Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, erken uyarı sistemi ile kamu harcamalarında tasarrufun sağlanmasına yönelik TÜBİTAK tarafından geliştirilen Yapay Zekâ Destekli Muhasebe ve İleri Analitik Projesi’nin birinci faz çalışmalarının tamamlandığını kaydetti.

Şimşek “Birinci faz çalışmaları kapsamında elektronik ortama taşınan kamu harcamalarına ilişkin veriler yapay zekâ yardımıyla analiz edilerek harcamalardaki aykırılık ve sapmalar tespit edilmekte ve analiz sonuçları ilgili denetim birimleri ile paylaşılmaktadır. Bahse konu projenin ikinci faz çalışmalarının tamamlanmasıyla birlikte aykırılık ve sapma tespit edilen kamu harcamalarının gerçekleştirilme aşamasında durdurulması ve bu durumun ilgililere raporlanması amaçlanmaktadır” dedi.

Bakan Şimşek ayrıca, elektronik ihale uygulamaları sayesinde tüm ihale süreçlerinin merkezî bir sistemde kayıtlı hâle gelmesiyle beraber şeffaflık ve hesap verilebilirliğinin arttığını, bu durumun kamu kaynaklarının etkin ve adil bir şekilde kullanılmasını sağlandığını da belirtti.