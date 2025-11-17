Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) için 2026 yılına yönelik heyecan devam ediyor. ÖSYM tarafından yayımlandığı 2026 Sınav Takvimi ile KPSS Lisans ve Ortaöğretim sınavlarının başvuru tarihlerini paylaştı. İşte memur adaylarının merakla beklediği 2026 KPSS başvuru takvimi...

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 14 Kasım 2025 tarihinde açıklanan 2026 Sınav Takvimi, binlerce adayın sınav hazırlıklarına rehber olacak. Adaylar, mezuniyet düzeylerine göre farklılık gösteren başvuru tarihlerini kaçırmamak için takvimi dikkatle inceleniyor.

KPSS 2026 başvuru ne zaman yapılacak? Takvim belli oldu

KPSS 2026 NE ZAMAN?

ÖSYM tarafından açıklanan 2026 Sınav Takvimi'ne göre, KPSS Lisans başvuruları 1-13 Temmuz 2026 tarihleri arasında, KPSS Ön Lisans başvuruları 29 Temmuz-10 Ağustos 2026 tarihleri arasında ve KPSS Ortaöğretim başvuruları ise 27 Ağustos-8 Eylül 2026 tarihleri arasında gerçekleşecektir.

ÖSYM bu sene uygulanacak sınavların tarihi paylaştı. Buna göre KPSS 2026 sınav takvimi de şu şekilde;

2026-KPSS Lisans (Genel Yetenek-Genel Kültür): 06.09.2026

2026-KPSS A Grubu (Alan Bilgisi) 1. gün: 12.09.2026

2026-KPSS A Grubu (Alan Bilgisi) 2. gün: 13.09.2026.

Sınav sonuçları ise 07.10.2026 tarihinde açıklanacaktır.

KPSS B GRUBU (GY-GK VE ALAN BİLGİSİ) SINAVI BAŞVURULARI NE ZAMAN?

KPSS B grubu başvuruları 1-13 Temmuz 2026 tarihleri arasında alınacak. Başvuru işlemleri ÖSYM tarafından yayınlanacak kılavuz doğrultusunda tamamlanacaktır.

