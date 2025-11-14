ÖSYM’nin yayımladığı 2026 sınav takviminde KPSS lisans, ön lisans ve ortaöğretim başvuru ve sınav tarihleri kesinleşti. Kamuya atanmak isteyen adaylar, süreçle ilgili tüm ayrıntıları merak ediyor.

Kamu Personeli Seçme Sınavı’na hazırlanmayı sürdüren milyonlarca aday için 2026 KPSS takvimi açıklandı. ÖSYM, lisans, ön lisans ve ortaöğretim oturumlarının hem sınav hem de başvuru tarihlerini duyurdu. Önümüzdeki yıl üç oturumun da yapılacak olması, takvimi adaylar için daha önemli hale getirdi. İşte 2026 KPSS sürecine dair tüm bilgiler…

2026 KPSS BAŞVURULARI NE ZAMAN?

2026 KPSS lisans başvuruları 1-13 Temmuz 2026 tarihleri arasında alınacak. Genel Yetenek-Genel Kültür ve Alan Bilgisi oturumlarına katılmak isteyen lisans mezunlarının bu süre içinde işlemlerini tamamlaması gerekiyor. Başvurular ÖSYM AİS üzerinden gerçekleştirilecek ve sınav ücretleri sistem tarafından verilen süre içinde ödenmek zorunda olacak.

KPSS ön lisans başvuruları 29 Temmuz-10 Ağustos 2026 tarihleri arasında yapılacak. Ortaöğretim (lise) düzeyindeki KPSS başvuruları ise 27 Ağusto-8 Eylül 2026 tarihleri arasında alınacak. Üç oturum da 2026 yılında uygulanacağı için adayların takvimi yakından takip etmesi önem taşıyor. Her oturumun geç başvuru günü ayrıca ÖSYM tarafından duyurulacak.

2026 KPSS SINAV TARİHLERİ BELLİ OLDU (LİSANS, ÖN LİSANS, ORTAÖĞRETİM)

2026 KPSS Lisans Genel Yetenek-Genel Kültür sınavı 6 Eylül 2026 tarihinde yapılacak. Bu sınav, kamu kurumlarına atanmak isteyen lisans mezunları için sürecin temel adımlarından biri olarak kabul ediliyor. Lisans Alan Bilgisi sınavları ise 12-13 Eylül 2026 tarihlerinde iki gün boyunca uygulanacak.

KPSS ortaöğretim oturumu 25 Ekim 2026 tarihinde yapılacak. İki yılda bir düzenlenen sınav, lise mezunlarının kamuda memur olabilmesi için gerekli adımlardan biri. 2026 KPSS önlisans sınavı 4 Ekim’de yapılacak.

