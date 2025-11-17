İnegöl Belediyesi'nin daha önce defalarca gündeme getirdiği çevre kirliliği uyarılarına uymayanlar tespit ediliyor. Son olarak uyarılara kulak asmadan yedikleri çekirdeklerin ve içeceklerin çöplerini yere atan gençler, kameralara yakalandı. Ekipler gençlere kirlettikleri yeri süpürtürken, cezai işlem de uyguladı.

İnegöl Belediyesi'nden çevre kirliliği konusunda yapılan tüm uyarılar, farkındalık çalışmaları ve uygulanan cezalara rağmen istenmeyen görüntüler yaşanmaya devam ediyor. Çareyi katı kuralları uygulamaya sokmakta bulan Belediye, çevre kirliliğine sebebiyet veren gençlere yine kirlettikleri alanı temizletti. Gençlerin cezası bununla da sınırlı kalmadı, kabahatler kanunu üzerinden de cezai işlem uygulandı.

HER YER 24 SAAT İZLENİYOR

İnegöl Belediyesi'nin Akıllı Şehircilik uygulamaları kapsamında hayata geçirdiği İzleme ve Değerlendirme Merkezinden yapılan anlık denetimlerle ilçenin dört bir yanı 24 saat takip edilirken, bu sayede yaşanan olumsuzluklara da anında müdahale edilebiliyor. Özellikle çevre kirliliği ile mücadelede önemli rol üstlenen merkez ile kural ihlali yapanlara adeta göz açtırılmıyor. Bu kapsamda geçtiğimiz hafta yaşanan olayın bir benzeri yine kayıtlara geçti. Yapılan tüm uyarılara rağmen ders almayan gençler, kamusal alanda çekirdek yiyip çöplerini yere atıp çevre kirliliğine sebebiyet verdi.

YERLER SÜPÜRTÜLDÜ, CEZAİ İŞLEM UYGULANDI

İzleme ve Değerlendirme Merkezindeki ekipler tarafından merkez park heykel önünde bir grup gencin çekirdek ve yanında farklı yiyecekler yedikleri, çekirdek kabuklarını yere atıp, diğer yiyeceklerin çöplerini de ortada bıraktıkları belirlendi. Alanda oluşan ciddi seviyedeki kirliliğe zabıta ekipleri anında müdahale etti. Çevre kirliliğine sebebiyet veren gençleri tespit eden zabıta personeli, oluşan kirliliği gidermek için gençlere süpürge ve kürek vererek kirlettikleri yeri temizletti. Yere atılan çöpler toplatılırken, çevre kirliliğine sebebiyet veren kişilere kabahatler kanunu kapsamında idari para cezası da uygulandı. Ayrıca yapılan davranışın doğru olmadığı hatırlatılarak, çevre temizliği konusunda daha hassas olmaları uyarısı yapıldı.

