MEB tedbirleri artırdı: 27 bin personel güvenlik için sahada

ESMA ALTIN ANKARA - Okulların çevresinin de en az okullar kadar güvenli yerler hâline getirilmesi için çalışmalarına hız kesmeden devam eden Millî Eğitim Bakanlığı (MEB), yeni eğitim-öğretim yılı için 1.136 okulda sabit görev yapmak üzere 953 “Okul Kolluk Görevlisi”, 24 bin 214 okulda okul yönetimi ile sürekli iletişim hâlinde olacak 20 bin 13 “Güvenli Eğitim Koordinasyon Görevlisi”, 21 bin 103 okulda, giriş-çıkış saatlerinde 6 bin 105 “Ekip” olmak üzere toplam 27 bin 71 personel görevlendirdi.

BİRÇOK NOKTADA DENETİM YAPILACAK

“Ekip” birimleri okulların giriş ve çıkış saatlerinden makul bir süre önce, öğrencilerin giriş-çıkış yaptıkları, yoğun olarak bulundukları yerlerde, görünür ve hâkim noktalarda görev alıyor. Okul önünde ve çevresinde okulla alakası olmayan ya da şüpheli görülen şahıslarla ilgili kontroller yapan Ekip birimleri, gerekli durumlarda adli ve idari işlemler uygulayarak bu şahısları okul çevresinden uzaklaştırma yetkisine sahip. Yine okul çevrelerinde güvenli eğitim ortamını bozan seyyar satıcılar ile usule aykırı yiyecek-içecek satanların menedilmesi için belediye zabıtası ile irtibat ve koordinasyon sağlamakla görevli olan Ekip, okul çevresinde öğrencilere sigara ve alkollü içki satan iş yerleri hakkında işlem yapabiliyor. Ekip personelinin görev tanımlarından bir diğeri de, okul servis araçlarının denetimini yapmak oluşturuyor.

Öncelikli okullar ile yatılı ve pansiyonlu okullarda, özel güvenlik hizmetlerinin karşılanması, kız öğrencilerin öğrenim gördüğü veya barındığı okul ve pansiyonlarda kadın özel güvenlik görevlisi görevlendirilmesi için gerekli planlama ve izleme çalışmaları sürüyor.