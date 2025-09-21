MEB'den yeni çalışma: Afetlere karşı psikososyal destek

Esma Altın ANKARA - Millî Eğitim Bakanlığı (MEB), tabii afetlere karşı tedbirler çerçevesinde “Afet ve Acil Durumlarda Psikososyal Destek Hizmetleri Kılavuzu” hazırladı.

Millî Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, son yıllarda doğal afetlerin yanı sıra salgınlar, göç, savaş ve benzeri krizlerin de giderek daha sık yaşandığına dikkat çekerek, “Bu gelişmeler, hem fiziksel hem de psikolojik açıdan önemli olumsuz sonuçlar doğurmakta, neredeyse bireylerin ve toplumların dayanıklılığını sınamaktadır. Dolayısıyla afet ve krizlere yönelik müdahale çalışmaları günümüzde her zamankinden daha büyük bir önem taşımaktadır” değerlendirmesinde bulundu.

DAYANIKLILIĞI GÜÇLENDİRMEYİ AMAÇLIYOR

Bakan Tekin, afetlerin fiziksel etkilerinin yanı sıra duygusal ve sosyal etkilerini de dikkate alan çalışmayla insanların toparlanma süreçlerine destek olmayı ve toplumun dayanıklılığını güçlendirmeyi amaçladıklarını söyledi. Kılavuzda, afet, acil durum ve afet psikolojisi gibi temel kavramların tanımları ve kapsamları ele alındı. Afet sonrası bireylerde gözlemlenen psikolojik tepkilere yer verilirken, psikolojik sağlamlık kavramının önemi vurgulandı.

Afetlerin özellikle çocuklar ve ergenlik çağındakiler üzerindeki fiziksel ve psikolojik etkilerinin mercek altına alındığı çalışmada, farklı düzeylerde travmatik etkiler bırakan afetlerin ardından, psikolojik sağlamlık ve başa çıkma becerilerinin güçlendirilmesine yönelik yapılması gerekenlere yer verildi.