Hayat kurtarma zinciri MEB’le okullara taşındı
Millî Eğitim Bakanlığı, öğrencilerde ilk yardım bilincini artırmak amacıyla, temel yaşam desteğinden zehirlenmelere kadar pek çok konunun videolar ve etkileşimli içeriklerle anlatıldığı bir internet sitesi hayata geçirdi.
Millî Eğitim Bakanlığı, öğrenciler ile okul paydaşları için ilk yardım bilincini artırıp, çocuklar arasında farkındalık oluşturacak bir internet sitesi kurdu.
BÜTÜN ADIMLAR YER ALACAK
İlk yardım eğitimlerinin yer aldığı sitede, temel hayat desteği, kanamalar, yanıklar, kırıklar, zehirlenmeler ve taşıma teknikleri gibi bütün müdahaleler videolar ve etkileşimli içeriklerle anlatılacak.
“Hayat kurtarma zinciri” kapsamında 112 aranmasından hızlı göğüs baskısına kadar acil müdahale adımları da detaylı şekilde yer alacak.
