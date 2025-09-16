Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Hayat kurtarma zinciri MEB'le okullara taşındı

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Millî Eğitim Bakanlığı, öğrencilerde ilk yardım bilincini artırmak amacıyla, temel yaşam desteğinden zehirlenmelere kadar pek çok konunun videolar ve etkileşimli içeriklerle anlatıldığı bir internet sitesi hayata geçirdi.

ESMA ALTIN ANKARA - Millî Eğitim Bakanlığı, öğrenciler ile okul paydaşları için ilk yardım bilincini artırıp, çocuklar arasında farkındalık oluşturacak bir internet sitesi kurdu.

BÜTÜN ADIMLAR YER ALACAK

İlk yardım eğitimlerinin yer aldığı sitede, temel hayat desteği, kanamalar, yanıklar, kırıklar, zehirlenmeler ve taşıma teknikleri gibi bütün müdahaleler videolar ve etkileşimli içeriklerle anlatılacak.

“Hayat kurtarma zinciri” kapsamında 112 aranmasından hızlı göğüs baskısına kadar acil müdahale adımları da detaylı şekilde yer alacak. 

 

