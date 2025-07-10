İlk yardım tavsiyesi! Güneş yanığına buz koymayın

Sıcak yaz günlerinde gerekli tedbirler alınmadığı takdirde güneş çarpması, güneş yanıkları ve dehidratasyon (susuz kalma) gibi durumlarla karşılaşılabiliyor.

ZİYNETİ KOCABIYIK - Alınacak basit tedbirlerle bu sorunların ciddi bir sağlık problemine dönüşmeden önlenebileceğini söyleyen Biruni Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Dermatoloji Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Begüm Güneş, ilk tedbirin güneşten korunmak olduğuna dikkat çekti. Güneşin en acılı etkisinin güneş yanığı olduğunu belirten Dr. Güneş, yapılması gerekenleri şöyle sıraladı:

>> Güneş yanığı, birkaç gün sonra soyulabilen sıcak ve ağrılı, hassas bir cilde neden olur. İleri yanıklarda, ciltte kabarcıklar oluşabilir. Yanık cilt tamamen iyileşene kadar güneşe maruz kalmayın ve o bölgeyi örtün.

>> Cildinizi, su bazlı nemlendiricilerle bol bol nemlendirin.

>> Cildinize yoğurt, sirke sürmeyin.

>> Bol bol su için, ağrı kesici kullanın.

>> Güneş yanığı olan cilde vazelin veya buz sürmeyin, yanık bölgeyi kaşımayın ve dar giysiler giymeyin. Soğuk su kompresi yapabilirsiniz.

>> Cildinizde kabarcıklar, şişlikler ya da ısı bitkinliği varsa, sıcak çarpmasının diğer belirtilerini gözlemliyorsanız, zaman kaybetmeden bir hekime başvurun.