ABD'de eğitim uçuşu faciası! 4 asker hayatını kaybetti

ABD'de eğitim uçuşu sırasında düşen askeri helikopterde görevli 4 ABD askeri hayatını kaybetti. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

ABD'nin Washington eyaletinde gerçekleştirilen bir eğitim uçuşu sırasında meydana gelen helikopter kazasında 4 asker hayatını kaybetti.

ABD Kara Kuvvetleri Özel Operasyonlar Komutanlığı tarafından yapılan açıklamada, 17 Eylül'de Joint Base Lewis-McChord Üssü'nün batısında, "MH-60 Black Hawk" tipi askeri helikopterin rutin bir eğitim uçuşu sırasında düştüğü belirtildi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Hayatını kaybeden askerlerin, 160. Özel Operasyonlar Havacılık Alayı'na mensup olduğu ifade edilirken, kazanın nedenine ilişkin soruşturma başlatıldığı bilgisi paylaşıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı

