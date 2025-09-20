ABD'de eğitim uçuşu faciası! 4 asker hayatını kaybetti

ABD Kara Kuvvetleri Özel Operasyonlar Komutanlığı tarafından yapılan açıklamada, 17 Eylül'de Joint Base Lewis-McChord Üssü'nün batısında, "MH-60 Black Hawk" tipi askeri helikopterin rutin bir eğitim uçuşu sırasında düştüğü belirtildi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Hayatını kaybeden askerlerin, 160. Özel Operasyonlar Havacılık Alayı'na mensup olduğu ifade edilirken, kazanın nedenine ilişkin soruşturma başlatıldığı bilgisi paylaşıldı.