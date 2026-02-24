İzmir'in Karşıyaka Belediyesi'nde personel 7 aydır maaş alamıyor. Evlerine ekmek götüremediklerini belirten işçiler, kendilerine net bir ödeme takvimi sunulması gerektiğini ve alacaklarının tek seferde ödenmesini istedi.

Karşıyaka Belediyesi iştiraki Kent AŞ. bünyesinde, 7 aydır maaşlarını ya hiç alamayan ya da parça parça alan işçiler, öğle saatlerinde Karşıyaka Çarşısı'nda bir araya geldi. Hazırladıkları bildirileri halka ve esnafa dağıtan belediye emekçileri, biriken alacaklarının tek seferde ödenmesini talep ederek seslerini duyurmaya çalıştı. Maaşlarını alamadıkları için yaşanan ekonomik belirsizlik nedeniyle faturalarını ödeyemediklerini ve evlerine ekmek götürmekte zorlandıklarını belirten işçiler, belediye yönetimine çözüm çağrısında bulundu. İçerisinde bulundukları durumu anlatan bildirileri esnaf ve vatandaşa dağıtan işçiler, seslerini duyurmaya çalıştı. İşçiler maaşlarını alamadıkları ya da yarım aldıkları için hayatlarını idame ettiremediklerini söyledi.

Belediye'de maaş krizi! İşçiler 7 aydır para alamıyor

"NET BİR ÖDEME TAKVİMİ İSTİYORUZ"

Genel-İş Sendikası 10 No'lu Şube Sekreteri Güntay Kıray, Kent AŞ emekçileri olarak tam 7 aydır maaşlarını alamadıklarını, mart, nisan, mayıs ve haziran ayı ödemelerinin 7-8 taksite bölünerek haftalık 5 bin veya 6 bin liralık ödemelerle geçinmelerinin beklendiğini, 540 kişi olarak evine icra gelen ve borç batağına düşen arkadaşlarının bulunduğunu, dayanacak gücü kalmayan işçilerin durumunu her zaman dile getirdiklerini ve bir kişinin canına kıyması halinde bunun sorumluluğunun büyük olacağını, kendilerine net bir ödeme takvimi verilerek alacaklarının tek seferde ödenmesi gerektiğini, daha önce personel sayısı 900 civarındayken şu an 500'lü rakamlara düştüğünü, başka harcamalar yerine sahada emek veren işçinin maaşının öncelikli ödenmesi gerektiğini, işçilerin önceden kendi aralarında dayanışma sergilediğini ancak artık kimsenin bu gücünün kalmadığını ve nasıl taksit taksit çalışmıyorlarsa maaşlarının da tek seferde yatırılmasını istediklerini kaydetti.

"BU SORUN OLMAKTAN ÇIKIP KRİZE DÖNÜŞTÜ"

DİSK/Genel-İş İzmir 10 No'lu Şube Başkanı Ferit Akdoğan, kamuoyunu bilgilendirmek amacıyla alanlarda olduklarını, belediye yönetiminin maaşları haftalık ödemelerle taksitlendirdiğini ve yaptıkları görüşmelerde kaynak oluşturma söylemleriyle geçiştirildiklerini, 2,5 senedir devam eden süreçte çözüm bulunamadığını ve kişi başı alacakların 400-450 bin liranın üzerine çıktığını, maaşını alamayan işçilerin belediyenin kreşine olan borçlarına dahi faiz bindiğini, emlakçıların belediye işçisi olduğu gerekçesiyle arkadaşlarına ev vermediğini, çocuğunun servisini iptal eden ve evine erzak alamayan insanların bulunduğunu, ramazan ayında iftar yapacak yemeği olmayan çalışanların durumunun vahim olduğunu, belediyeden yoğun bir işten ayrılma süreci yaşandığını, Belediye Başkanı ile yaptıkları görüşmede kendisinin yalnız kaldığını ifade ettiğini ancak bu meselenin artık 7 aylık bir krize dönüştüğünü ve belediye yönetiminin acilen çözüm üretmesi gerektiğini belirtti.

