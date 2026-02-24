Antalya’da yol kenarında bulunan kadın cesedinin kime ait olduğu ortaya çıktı. Hayatını kaybeden kadının 45 yaşındaki Saliha Tuğran olduğu öğrenildi.

Antalya’nın Gazipaşa ilçesinde saat 08.00 sıralarında muz bahçesinde çalışmaya giden bir vatandaş, yol kenarında hareketsiz şekilde yatan bir kişiyi fark etti, 112 Acil Çağrı Merkezi’ni arayarak ihbarda bulundu.

KİMLİĞİ BELLİ OLDU

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine ulaşan sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, yol kenarında bulunan kadının hayatını kaybettiği belirlendi. Hayatını kaybeden kadının 45 yaşındaki Saliha Tuğran olduğu öğrenildi.

Cumhuriyet savcısının olay yerinde yaptığı incelemenin ardından Saliha Turan’ın cenazesi, morga kaldırıldı. Kadının ölüm nedeni otopsi sonrasında belirlenecek.

