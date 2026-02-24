İhlas Haber Ajansı • Antalya
İşe gidenler fark etmişti! Yol kenarında bulunan cesedin kimliği belli oldu
Antalya’da yol kenarında bulunan kadın cesedinin kime ait olduğu ortaya çıktı. Hayatını kaybeden kadının 45 yaşındaki Saliha Tuğran olduğu öğrenildi.
Özetle
Kaydet
3. Sayfa az önce
Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde yol kenarında hareketsiz yatan 45 yaşındaki Saliha Tuğran ölü bulundu, ölüm nedeni otopsi sonrasında belirlenecek.
- Antalya Gazipaşa'da yol kenarında bir kadın ölü bulundu.
- Hayatını kaybeden kişinin 45 yaşındaki Saliha Tuğran olduğu belirlendi.
- Ölüm nedeni, yapılacak otopsi sonucunda netleşecek.
Antalya’nın Gazipaşa ilçesinde saat 08.00 sıralarında muz bahçesinde çalışmaya giden bir vatandaş, yol kenarında hareketsiz şekilde yatan bir kişiyi fark etti, 112 Acil Çağrı Merkezi’ni arayarak ihbarda bulundu.
KİMLİĞİ BELLİ OLDU
İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine ulaşan sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, yol kenarında bulunan kadının hayatını kaybettiği belirlendi. Hayatını kaybeden kadının 45 yaşındaki Saliha Tuğran olduğu öğrenildi.
Cumhuriyet savcısının olay yerinde yaptığı incelemenin ardından Saliha Turan’ın cenazesi, morga kaldırıldı. Kadının ölüm nedeni otopsi sonrasında belirlenecek.
Bizi Takip Edin
YORUMLAR