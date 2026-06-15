İran’ın yarı resmi Fars Haber Ajansı, İsrail’in Lübnan’daki Zahiriye bölgesine düzenlediği saldırı sonrası ABD ile yürütülen mutabakat zaptının nasıl iptalin eşiğinden döndüğünü aktardı. Tahran’ın füzeleri ateşlemek üzere kırmızı alarma geçtiği krizde, ABD Başkanı Donald Trump’ın bizzat devreye girdiği ve son dakika tavizleriyle metni değiştirdiği öğrenildi.

İran’ın yarı resmi haber ajansı Fars Haber Ajansı da Pazar günü İsrail’in kırmızı çizgileri aşan saldırısı sonrası mutabakat zaptının nasıl iptalin eşiğinden döndüğünü ve son dakikada metne giren kritik değişikliklerin hikayesini aktardı.

"ANLAŞMA PAZAR GÜNÜ DİREKTEN DÖNDÜ"

Cumartesi günü, ABD ile yürütülen yoğun müzakerelerin ardından hazırlanan mutabakat zaptının genel hatları Tahran’daki Yüksek Ulusal Güvenlik Konseyi tarafından resmi olarak onaylandı. Pazar sabahı ise arabulucu Katar heyetinin Tahran’a ayak basmasıyla, metinde gri alan olarak kalan bazı teknik ve lojistik meseleler masaya yatırıldı.

İSRAİL’İN "ZAHİRİYE" SALDIRISI

Müzakereler olumlu ilerlerken, Pazar günü öğle saatlerinde İsrail ordusu Lübnan sahasında kritik öneme sahip "Zahiriye" bölgesine ağır bir saldırı düzenledi. Tahran askeri komuta kademesi, bu hamleyi İran’ın bölgede ilan ettiği resmi "kırmızı çizgilerin fiilen aşılması" olarak değerlendirdi. O an müzakere masasında ipler koptu. İran ordusu birkaç farklı cepheden İsrail rejimine yönelik eş zamanlı, geniş çaplı füze ve insansız hava aracı saldırısı başlatmak üzere tüm üslerinde "kırmızı alarm" durumuna geçti. Diplomatik kanallar tamamen kapanma noktasına geldi.

Orduya füze talimatı gitti! Trump’ın son dakika tavizleriyle ateşkes anlamasının direkten döndüğü ortaya çıktı

TRUMP YENİDEN DEVREYE GİRDİ, METİN SON DAKİKADA DEĞİŞTİ

Bölgesel bir savaşın patlak vermek üzere olduğunu gören ABD Başkanı Donald Trump bizzat araya girerek acil bir diplomatik müdahalede bulundu. Trump’ın doğrudan devreye girmesi ve İran’ın misilleme saldırılarını durdurması karşılığında Tahran’a çok büyük stratejik tavizler vermeyi kabul etmesi, müzakerelerin seyrini bir kez daha tersine çevirdi. İran müzakere heyeti, Trump yönetiminin sunduğu bu son dakika güvencelerinin hem İran devletinin hem de direnişteki Lübnan halkının çıkarlarını tam manasıyla koruduğuna ikna oldu.

İŞTE MUTABAKAT METNİNE GİREN SON DAKİKA DEĞİŞİKLİKLERİ

Fars News’in askeri ve diplomatik kaynağı, Trump’ın müdahalesiyle pazar gecesinin geç saatlerinde mutabakat zaptına dahil edilen en kritik iki değişikliği şöyle sıraladı:

Daha önceki taslak metinlerde ABD’nin İran limanlarına uyguladığı deniz ablukasının "30 gün içinde kademeli olarak" kaldırılması öngörülüyordu. Son dakika değişikliğiyle bu abluka "derhal ve koşulsuz" olarak kaldırılacak şekilde revize edildi.

Metne eklenen yeni maddeyle, sadece sınırlı bölgelerde değil, tüm cephelerde ve Lübnan’ın coğrafi olarak tüm bölgelerinde her türlü savaş, bombardıman ve askeri operasyonun kesin olarak sona erdirilmesi ve Lübnan'ın toprak bütünlüğüne eksiksiz saygı gösterilmesi gerekliliği imza altına alındı.

Pazar gecesinin son saatlerine kadar süren bu gerilimli pazarlıkların ardından, İran ordusu İsrail’e yönelik saldırı emirlerini askıya aldı. ABD’nin İran’ın sert taleplerine boyun eğmesiyle mutabakatın önündeki tüm pürüzler temizlendi ve tarihi mutabakat zaptının önümüzdeki Cuma günü İsviçre'nin Cenevre kentinde taraflarca resmen imzalanması kararlaştırıldı.

Haberle İlgili Daha Fazlası