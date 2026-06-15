Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) 2026 tercih sürecinin ardından gözler sonuç tarihine çevrildi. Türk Silahlı Kuvvetleri bünyesinde eğitim alma hedefiyle tercihlerini tamamlayan adaylar, sonuçlara ilişkin gelişmeleri yakından takip ediyor. Peki, MSÜ tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?

Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) 2026 tercih sonuçları için bekleyiş sürüyor. Tercih işlemlerini tamamlayan binlerce aday, sonuç takvimini ve ikinci seçim aşamalarına çağrılıp çağrılmayacaklarını merak ediyor.

Sonuçlar açıklandığında adaylar, Milli Savunma Bakanlığı Personel Temin Sistemi üzerinden erişim sağlayabilecek. Geçmiş yıllardaki tercih ve yerleştirme takvimleri dikkate alındığında, 2026 MSÜ tercih sonuçlarının haziran ayının üçüncü veya dördüncü haftasında ilan edilmesi bekleniyor.

MSÜ 2O26 tercih sonuçlarında son durum... MSÜ tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?

TERCİHLERİNDE BAŞARILI OLANLAR 2.SEÇİM AŞAMASINA KATILACAK

MSB tarafından yayımlanan süreç takvimine göre, tercih sonuçlarının açıklanmasının ardından ikinci seçim aşamalarına katılmaya hak kazanan adaylar belirlenecek. Sonuçlar, "personeltemin.msb.gov.tr" adresi üzerinden duyurulacak.

Seçim aşamalarına çağrılan adayların, sorgulama ekranında kendileri için belirtilen tarih ve saatte Kara Harp Okulu Komutanlığında hazır bulunmaları gerekiyor. Adaylar, sınava giriş belgelerinde yer alan saat esas alınarak nizamiyeden içeri alınacak.

FİZİKİ DEĞERLENDİRMELER HAKKINDA

Adaylar, seçim sürecinde hem boy-kilo kontrolünden geçecek hem de çeşitli fiziksel performans testlerine tabi tutulacak. Fiziki değerlendirme aşamasında adayların boy ve kilo ölçümleri yapılacak. Kara ve Deniz Harp Okulları ile tüm Astsubay Meslek Yüksekokulları için erkek adaylarda boy sınırı 165-210 santimetre, kadın adaylarda ise 160-200 santimetre olarak uygulanacak. Hava Harp Okulu'nda ise erkek ve kadın adaylar için boy şartı 165-190 santimetre arasında olacak.

Boy-kilo kontrolünü başarıyla geçen adaylar daha sonra Fiziki Yeterlilik Testi'ne katılacak. FYT kapsamında adayların performansı şınav, mekik ve 400 metre koşu olmak üzere üç farklı branşta değerlendirilecek.

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