Uruguay Milli Takımı, Suudi Arabistan ile oynayacağı Dünya Kupası grup maçı öncesinde ABD’ye ulaşmak isterken uçuş izni engeline takıldı. Yaşanan kriz nedeniyle takım saatlerce Meksika’da beklemek zorunda kaldı. Uruguay Futbol Federasyonu (AUF),gecikmeden FIFA’yı sorumlu tutarken, FIFA ise farklı bir açıklama yaparak sorunun, uçuşu gerçekleştirecek havayolu şirketinin lisanslama işlemlerindeki hata nedeniyle ortaya çıktığını bildirdi.

2026 Dünya Kupası kapsamında Suudi Arabistan ile karşılaşmaya hazırlanan Uruguay Milli Takımı, maç öncesi beklenmedik bir ulaşım sorunuyla karşı karşıya kaldı. Teknik direktör Marcelo Bielsa yönetimindeki ekip, son hazırlıklarını tamamlamak için Meksika'nın Cancun kentinden ABD'nin Miami şehrine geçmek isterken, takımı taşıyacak uçağın gerekli uçuş iznini alamaması nedeniyle yolculuk ertelendi.

Dünya Kupasında skandal üzerine skandal! Uruguayın ABDye girişine izin verilmedi

URUGUAYLI SPORCULAR OTELE DÖNDÜ

Planlanan uçuşun gerçekleşememesi üzerine futbolcular ve teknik heyet Cancun’daki otellerinde beklemek zorunda kaldı. Organizasyon yetkilileri sorunun çözümü için alternatif arayışına girerken, daha sonra Uruguay kafilesi için yeni bir uçak tahsis edildi. Ancak yaşanan gecikme takımın programını önemli ölçüde aksattı.

Uruguay Futbol Federasyonu (AUF), gecikmenin kendi kontrolü dışındaki nedenlerden kaynaklandığını belirterek, takımın otelde dinlendiğini ve FIFA tarafından yeni hareket saatinin yerel saatle 16.15 olarak bildirildiğini açıkladı. Federasyon ayrıca seyahat organizasyonunun koordinasyonundan FIFA’yı sorumlu tuttu. AUF yetkilileri, gecikmenin FIFA kaynaklı olduğunu öne sürdü.

Dünya Kupasında skandal üzerine skandal! Uruguayın ABDye girişine izin verilmedi

FIFA’DAN AÇIKLAMA GELDİ

FIFA ise farklı bir açıklama yaparak sorunun, uçuşu gerçekleştirecek havayolu şirketinin lisanslama işlemlerindeki hata nedeniyle ortaya çıktığını bildirdi. Kurum, havayolu şirketinin yaşanan aksaklık için özür dilediğini ve Uruguay kafilesinin en kısa sürede seyahat edebilmesi için havalimanı yetkilileriyle koordinasyon sağlandığını duyurdu.

Dünya Kupasında skandal üzerine skandal! Uruguayın ABDye girişine izin verilmedi

Bu olay, turnuva öncesinde yaşanan ilk kriz olmadı. Geçtiğimiz günlerde de Afrika’nın önde gelen hakemlerinden Somalili Omar Artan’ın, güvenlik incelemesi gerekçesiyle ABD’ye girişine izin verilmemesi de tartışmaların odağına oturmuştu.

Ayrıca Gana Milli Takımı futbolcusu Thomas Partey’nin Kanada vizesinin reddedilmesi nedeniyle takımının kampından ayrılamadığı açıklanmıştı.

Uruguay kafilesinin yaşadığı ulaşım krizi, 2026 Dünya Kupası öncesinde Kuzey Amerika’ya giriş ve seyahat süreçlerinde yaşanan sorunlara bir yenisini ekledi. Tüm aksaklıklara rağmen Uruguay’ın Suudi Arabistan karşılaşması öncesindeki programı yeniden düzenlenirken, maç öncesi basın toplantısının da gecikme nedeniyle ileri bir saate alındığı bildirildi.

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