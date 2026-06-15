Afyonkarahisar’da yer alan Tazlar köyü, 98 yıldır Türkiye'nin en Yeşilay'cı köyü olarak unvanını koruyor. Sigara içenlerin oranının yüzde 15’i geçmediği köyde kahvehane yerine mahalle odaları var. ‘Sigarasız köy’ olarak anılan köyün 500’lük nüfusu yaz aylarında 2 bine kadar çıkıyor. İşte köyün bilinmeyen hikayesi...

Afyonkarahisar'ın Sinanpaşa ilçesine bağlı Tazlar köyü, 1928 yılında aldığı “Türkiye'nin en Yeşilay'cı köyü” unvanını yıllardır korumaya devam ediyor.

Kış aylarında 400 ile 500 kişinin yaşadığı, yaz sezonunda nüfusu 2 bin kişiye çıkan köy, yabancı basına da haber oldu. Yaklaşık bir asırdır süregelen "sigarasız köy" geleneği ile anılan köyde sigara içenlerin oranı yüzde 15’i geçmiyor.

98 yıldır Türkiye’de tek! En Yeşilaycı Köy Tazlar’ın bilinmeyen hikayesi

“BİR BÜYÜĞÜMÜZ YASAKLAMIŞ”

Tazlar köyü Kalkınma Derneği Başkanı Mehmet Aydoğmuş, köyün geçmişini şöyle anlattı:

Sigara içilmeyen köy unvanını 1928 yılında almışız. O günlerde yaşayan Ahmet Ağa ismindeki bir büyüğümüz bu köyde sigarayı yasaklamış ve gerçekten de o günden sonra içen olmamış. Anlattıkları kadarıyla o zamanlar sadece bir çoban sigara içermiş. Bu hikaye önce yurt dışındaki bir gazetede, ardından da Afyon'daki yerel bir gazetede yayınlanmıştı. Biz de geçmişimizi onlardan detaylıca öğrendik.

98 yıldır Türkiye’de tek! En Yeşilaycı Köy Tazlar’ın bilinmeyen hikayesi

“YÜZDE 15'İ GEÇMEZ"

Aydoğmuş, "Köyümüzde bu zararlı maddeleri kullanan kişi sayısı yok denecek kadar azdır. Hiç sigara içilmiyor demek belki biraz abartı olabilir ama köyümüzde sigara içenlerin oranı yüzde 15'i kesinlikle geçmez” dedi.

98 yıldır Türkiye’de tek! En Yeşilaycı Köy Tazlar’ın bilinmeyen hikayesi

KAHVEHANE YOK

Sigara içen kişi sayısının azlığı ile dikkat çeken köyün bir diğer dikkat çeken özelliği ise köyde kahvehane yerine mahalle odalarının olması.

Dernek Başkanı Aydoğmuş, köylülerin sosyalleşme ihtiyacını asırlık bir kültürle çözdüğünü belirterek “Köyümüzde kahvehane yok. Bunun yerine her mahallede odalarımız var. Büyüklerimiz ve gençlerimiz kahve ihtiyacını o odalarda giderirler. Oturup muhabbet etmek için ya da gençler ve çocukların oyun oynaması için bu odalar kullanılır. Doğal olarak buralarda da kesinlikle sigara içilmez. Sigara içilmediği ve sağlıklı bir iletişim kurulduğu için de köyümüzde kimse kahvehaneye ihtiyaç duymuyor” diye konuştu.

Aydoğmuş, Yeşilay'ın köyde özel bir çalışma yürüttüğünü de belirtti.

98 yıldır Türkiye’de tek! En Yeşilaycı Köy Tazlar’ın bilinmeyen hikayesi

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