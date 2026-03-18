Dolandırıcıların son hedefi, Ramazan Bayramı’nda araç kiralamak isteyenler oldu. Araç kiralama firmalarının internet sitelerini kopyalayarak düşük fiyat vaadiyle vatandaşlara ulaşan dolandırıcılara dikkat! İşte tuzak yöntemin bilinmeyenleri…

Ramazan Bayramı öncesi araç kiralama talepleri arttı, araç kiralama şirketleri dolandırıcıların oyunlarına karşı uyardı. İşte dolandırıcıların ‘araç’ oyununun detayları… Ramazan Bayramı'na sayılı günler kala artan araç kiralama talepleri sonrasında dolandırıcıların yeni hedefi araç kiralamak isteyen vatandaşlar oldu.

Araç kiralamak isteyenler dikkat! Dolandırıcılardan Ramazan Bayramı tuzağı

Dolandırıcıların araç kiralama firmalarının internet sitelerini birkaç harf değiştirilerek kopyalandığını, düşük fiyat vaadiyle vatandaşlardan IBAN üzerinden para istendiğini belirten, uzmanlar uyardı.

“IBAN YOLUYLA TALEP EDİYORLAR”

İnternet üzerinden yapılan kiralamalarda dolandırıcılık girişimlerine karşı dikkatli olunması gerektiğini söyleyen rent a car işletmecisi Murat Demirkul, şunları söyledi:

Firmaların internet sitelerini kopyalıyorlar. Birkaç harf değişikliği ile beraber müşterilere yüksek meblağlı araçları düşük fiyattan gösterip müşterilere ulaşım sağlıyorlar. Ulaşım sağlandıktan sonra müşterilere rezervasyon yaptıklarını söylüyorlar fakat ortada herhangi bir araç yok. Aracın rezervasyon yapıldığını, kendilerine bir miktar ya da araç ücretinin tamamını isteyerek WhatsApp’tan IBAN yoluyla müşteriden para talep ediyorlar.

“VİDEO KAYDI YAPIN”

Bayram döneminde araçların günlük fiyatlarının yaklaşık bin 500 liradan başlayıp 3 bin lira seviyelerine kadar çıktığı belirtilirken, uzmanlar araç teslimi sırasında video kaydı yapılmasının da muhtemel anlaşmazlıkların önüne geçebileceğini önerdi.

İşletmeci Murat Demirkul “Vatandaşlardan para talep ettiklerinde ‘aracın ücretini siz bize gönderin biz vale ile aracınızı kapınıza kadar göndereceğiz' diyorlar. Bu tür söylemlere itibar etmemeleri gerekiyor” dedi.

