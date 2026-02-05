20-21 Haziran 2026'da yapılacak 2026-Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) başvuruları için geri sayım sürüyor. ÖSYM takvimine göre, YKS başvuruları ocak ayı itibariyle başlayacak. YKS başvuru ücreti başta olmak üzere diğer ayrıntılar sınav kılavuzunda yer alacak. Peki, YKS başvuruları ne zaman başlayacak?

2026-Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) başvuruları şubat ayı itibariyle başlayacak. Üniversite sınavı için başvuru yapacak olan adaylar sürecin ayrıntılarını merak ediyor. ÖSYM takvimiyle YKS başvuru takvimi netleşmişti. Takvime göre, 2026 YKS başvuruları yaklaşık 1 ay sürecek.

YKS başvuruları için saatler kaldı! ÖSYM YKS başvuru kılavuzuyla 2026 başvuru ücreti belli olacak

YKS BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) 2026 yılı sınav takvimini açıkladı. YKS’de başvurular ise 6 Şubat- 2 Mart tarihleri arasında alınacak. Geç başvuru dönemi 10 Mart’ta başlayıp 12 Mart’ta sona erecek.

YKS başvuruları için saatler kaldı! ÖSYM YKS başvuru kılavuzuyla 2026 başvuru ücreti belli olacak

YKS 2026 OTURUMLARI NE ZAMAN?

YKS kapsamında, 20 Haziran Cumartesi Temel Yeterlilik Testi (TYT), 21 Haziran Pazar sabah oturumunda Alan Yeterlilik Testleri (AYT), öğleden sonra oturumunda ise Yabancı Dil Testi (YDT) uygulanacak.

YKS başvuruları için saatler kaldı! ÖSYM YKS başvuru kılavuzuyla 2026 başvuru ücreti belli olacak

YKS BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Adaylar başvurularını, ÖSYM başvuru merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulamasından yapabilecek.

Sınava ilişkin ayrıntılı bilgi 2026-YKS Kılavuzu'nda yer alacak. YKS başvuru kılavuzunun 6 Şubat 2026 tarihinde yayımlanması bekleniyor.

MSÜ'YE BAŞVURAN ADAYLARIN YKS BAŞVURUSU YAPMASI GEREKİYOR

2026 Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı'na (2026-MSÜ) başvuran adayların da Milli Savunma Bakanlığı tarafından MSÜ'ye yerleştirme işlemlerine alınabilmeleri için 2026-YKS'ye başvuru yapmaları gerekiyor.

Haberle İlgili Daha Fazlası